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На промышленном предприятии в Арамиле возник крупный пожар

Горит кровля: на заводе в Арамиле вспыхнул огромный пожар на площади 1000 метров

15 декабря 2023, 05:11
Фото: 1MI

На промышленном предприятии в Арамиле возник крупный пожар

В Арамиле разгорелся крупный пожар на изоляционном заводе, который находится в поселке Бобровский. ЧП произошло утром 15 декабря 2023 года.

Известно, что огонь больше всего охватил кровлю в производственном цеху. Из здания эвакуированы 40 человек, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.

Видео: Telegram-канал «Урал Мэш»

С возгоранием сейчас борются 29 спасателей, прибывших на место происшествия. Используется 11 единиц спецтехники. Сведений о пострадавших в пожаре на данный момент нет.

Напомним, в Екатеринбурге на улице 2-я Новосибирская случился пожар на линии электропередач. Специалисты устранили разгоревшееся пламя в течение 15 минут.

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