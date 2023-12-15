Горит кровля: на заводе в Арамиле вспыхнул огромный пожар на площади 1000 метров

Posted Сегодня, 05:11
Published Сегодня, 05:11
Modified Сегодня, 05:11
Updated Сегодня, 05:11
Известно, что огонь больше всего охватил кровлю в производственном цеху. Из здания эвакуированы 40 человек, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.
С возгоранием сейчас борются 29 спасателей, прибывших на место происшествия. Используется 11 единиц спецтехники. Сведений о пострадавших в пожаре на данный момент нет.
Напомним, в Екатеринбурге на улице 2-я Новосибирская случился пожар на линии электропередач. Специалисты устранили разгоревшееся пламя в течение 15 минут.