tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 15:50

Published Сегодня, 15:50

Modified Сегодня, 15:52

Updated Сегодня, 15:52

Как продолжить занятия спортом в праздники

15 декабря 2023, 15:50
Приближаются новогодние каникулы, время отдыха и свободного распоряжения. В такие дни многие забывают о спорте и не хотят тратить время на тренировки. Но как же задержать себя в форме и сохранить мотивацию заниматься физическими упражнениями в праздники?

Алексей Жидкин, основатель сети фитнес-клубов, предлагает несколько советов по этому поводу. Во-первых, стоит похвалить себя за активный образ жизни в уходящем году. Если вы немного устали и нуждаетесь в отдыхе, можно дать себе небольшую паузу в тренировках на несколько дней.

Однако важно помнить, что долгое прекращение занятий спортом может негативно сказаться на работе сердечно-сосудистой системы и ухудшить мышечную массу. К тому же, в праздничные дни мы обычно много едим, что может негативно сказаться на фигуре и весе тела.

Эксперт в интервью ИА RuNews24.Ru также отмечает, что организм не любит изменений и стремится к стабильности. Поэтому после перерыва может быть сложно вернуться к тренировкам. Чтобы избежать этого, рекомендуется запланировать хотя бы одну или две тренировки в неделю во время праздников.

Не важно, где вы находитесь в эти дни — на курорте, за городом или дома, сейчас есть все условия для занятий спортом. Запишите себе в календарь эти дни и вспомните, для чего вы вообще занимаетесь физическими упражнениями. Найдите возможность и мотивацию продолжать тренироваться даже в праздничные дни.

Подпишитесь
Скейтплощадка, площадь и пешеходная зона: что благоустроят в Нижнем Тагиле в 2024
Сегодня, 07:41
За 3,5 млн рублей в Екатеринбурге продают олимпийку как в «Слово пацана»
Сегодня, 10:48
Меньше рейсов - меньше долгов: в Екатеринбурге придумали, как сэкономить на людях
Сегодня, 16:32
Магнитные бури снова надвигаются на Нижний Тагил. Причина — вспышка на солнце
Сегодня, 07:18
Лучший «Новогодний ТОС» выберут в Нижнем Тагиле
Сегодня, 14:12
Авария и переезд? Перевозчики Нижнего Тагила оштрафованы за утерю путевых листов
Сегодня, 10:55