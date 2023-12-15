Как продолжить занятия спортом в праздники

Posted Сегодня, 15:50
Published Сегодня, 15:50
Modified Сегодня, 15:52
Updated Сегодня, 15:52
Алексей Жидкин, основатель сети фитнес-клубов, предлагает несколько советов по этому поводу. Во-первых, стоит похвалить себя за активный образ жизни в уходящем году. Если вы немного устали и нуждаетесь в отдыхе, можно дать себе небольшую паузу в тренировках на несколько дней.
Однако важно помнить, что долгое прекращение занятий спортом может негативно сказаться на работе сердечно-сосудистой системы и ухудшить мышечную массу. К тому же, в праздничные дни мы обычно много едим, что может негативно сказаться на фигуре и весе тела.
Эксперт в интервью ИА RuNews24.Ru также отмечает, что организм не любит изменений и стремится к стабильности. Поэтому после перерыва может быть сложно вернуться к тренировкам. Чтобы избежать этого, рекомендуется запланировать хотя бы одну или две тренировки в неделю во время праздников.
Не важно, где вы находитесь в эти дни — на курорте, за городом или дома, сейчас есть все условия для занятий спортом. Запишите себе в календарь эти дни и вспомните, для чего вы вообще занимаетесь физическими упражнениями. Найдите возможность и мотивацию продолжать тренироваться даже в праздничные дни.