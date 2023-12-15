Как продолжить занятия спортом в праздники

Не важно, где вы находитесь в эти дни — на курорте, за городом или дома, сейчас есть все условия для занятий спортом. Запишите себе в календарь эти дни и вспомните, для чего вы вообще занимаетесь физическими упражнениями. Найдите возможность и мотивацию продолжать тренироваться даже в праздничные дни.