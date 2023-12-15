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Published Сегодня, 08:16

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Updated Сегодня, 08:17

В Екатеринбурге возрос уровень предложений на квартиры в новостройках

Какими новостройками чаще всего интересуются жители Екатеринбурга?

15 декабря 2023, 08:16
Фото: 1MI

В Екатеринбурге возрос уровень предложений на квартиры в новостройках

В три раза вырос объем предложений на покупку квартир в новостройках площадью до 50 кв. м. При этом спрос увеличился лишь на 46%, по сообщению специалистов аналитических агентств.

В Екатеринбурге наиболее популярным вариантом является квартира в новостройке площадью от 30 до 40 кв. м., до 30% приобретателей интересуются таким вариантом. Готовы рассмотреть покупку квартиры площадью до 30 кв. м. около 24% новоселов. Интерес к жилплощади от 40 до 50 кв. м. проявляют лишь 18% покупателей.

Для квартир площадью более 50 кв. м. соотношение спроса и предложений противоположное.

Эксперты объясняют ситуацию повышением ключевой ставки ЦБ, тогда как в секторе вновь строящегося жилья картина осталась неизменной.

По данным аналитиков, средняя стоимость квартир повысилась на 15% и составляет более 138 тысяч рублей за 1 квадратный метр. Сейчас для покупки жилья в столице Урала придется выложить 5,6 млн рублей.

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