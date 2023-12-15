Какими новостройками чаще всего интересуются жители Екатеринбурга?

В Екатеринбурге наиболее популярным вариантом является квартира в новостройке площадью от 30 до 40 кв. м., до 30% приобретателей интересуются таким вариантом. Готовы рассмотреть покупку квартиры площадью до 30 кв. м. около 24% новоселов. Интерес к жилплощади от 40 до 50 кв. м. проявляют лишь 18% покупателей.