Какими новостройками чаще всего интересуются жители Екатеринбурга?

Posted Сегодня, 08:16
Published Сегодня, 08:16
Modified Сегодня, 08:17
Updated Сегодня, 08:17
В Екатеринбурге наиболее популярным вариантом является квартира в новостройке площадью от 30 до 40 кв. м., до 30% приобретателей интересуются таким вариантом. Готовы рассмотреть покупку квартиры площадью до 30 кв. м. около 24% новоселов. Интерес к жилплощади от 40 до 50 кв. м. проявляют лишь 18% покупателей.
Для квартир площадью более 50 кв. м. соотношение спроса и предложений противоположное.
Эксперты объясняют ситуацию повышением ключевой ставки ЦБ, тогда как в секторе вновь строящегося жилья картина осталась неизменной.
По данным аналитиков, средняя стоимость квартир повысилась на 15% и составляет более 138 тысяч рублей за 1 квадратный метр. Сейчас для покупки жилья в столице Урала придется выложить 5,6 млн рублей.