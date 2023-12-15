Куйвашев дал поручения по обновлению больницы в Рефтинском

Posted Сегодня, 15:29
Published Сегодня, 15:29
Modified Сегодня, 15:31
Updated Сегодня, 15:31
Согласно решению правительства Свердловской области, в ближайшее время будут определены объемы всех необходимых ремонтных работ в больнице. Также будет проведена диспансеризация. Кроме того, планируется создать график приема узких специалистов в рамках межмуниципального центра.
Также волонтерами будет обеспечена временная работа передвижных пунктов обслуживания. Сообщается, все меры должны будут быть выполнены до 20 декабря.
Ранее сообщалось, что ремонт в Рефтинской больнице будет завершен в ближайшее время.