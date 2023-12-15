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Published Сегодня, 15:29

Modified Сегодня, 15:31

Updated Сегодня, 15:31

Правительство Свердловской области определило меры по больнице в Рефтинском

Куйвашев дал поручения по обновлению больницы в Рефтинском

15 декабря 2023, 15:29
Фото: Midjourney

Правительство Свердловской области определило меры по больнице в Рефтинском

В Свердловской области в ходе совещания определили необходимые действия, связанные с поручением губернатора Куйвашева по обновлению больницы в Рефтинском.

Согласно решению правительства Свердловской области, в ближайшее время будут определены объемы всех необходимых ремонтных работ в больнице. Также будет проведена диспансеризация. Кроме того, планируется создать график приема узких специалистов в рамках межмуниципального центра.

Также волонтерами будет обеспечена временная работа передвижных пунктов обслуживания. Сообщается, все меры должны будут быть выполнены до 20 декабря.

Ранее сообщалось, что ремонт в Рефтинской больнице будет завершен в ближайшее время.

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#Общество#Больница#Прямая линия#Рефтинский#Инцидент#Больницы#Медучреждения#Медучреждение#Камилла Булгакова
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