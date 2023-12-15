«Лучше, круче, громче»: автор хита «Вдох-выдох» готовит перезапуск нашумевшей песни

Posted Сегодня, 17:12
Published Сегодня, 17:12
Modified Сегодня, 17:14
Updated Сегодня, 17:14
Автор известного хита «Ода нашей любви», бывший участник группы «Банд’Эрос» Владимир Солдатов, готовится выпустить новую версию своей знаменитой песни. Он рассказал интернет-изданию «Подмосковье сегодня» о том, что изменилось в его жизни после ухода из коллектива и поделился своими планами на будущее.
После ухода из группы «Банд’Эрос» Солдатов начал выпускать сольные треки и пробовать разные стили и проекты. Единственное, что изменилось, это выпуск его первого сольного альбома «Т-10». Альбом состоит из песен, написанных им во время работы в группе. Он сам занимался всем процессом создания альбома, за исключением мастеринга, который делал другой человек.
Солдатов признался, что благодаря группе «Банд’Эрос» он понял свою цель и признателен коллективу за этот опыт. Теперь для него большим плюсом является возможность самостоятельно контролировать все аспекты своего творчества.
На 2024 год Солдатов планирует перезапустить свою известную песню «Ода нашей любви», он думает, как сделать ее лучше и более заметной. Возможно, это будет совместный трек с известным исполнителем. Кроме этого, у него в планах несколько релизов и выпуск полноценного альбома осенью, а также участие в разных проектах.