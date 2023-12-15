«Лучше, круче, громче»: автор хита «Вдох-выдох» готовит перезапуск нашумевшей песни

На 2024 год Солдатов планирует перезапустить свою известную песню «Ода нашей любви», он думает, как сделать ее лучше и более заметной. Возможно, это будет совместный трек с известным исполнителем. Кроме этого, у него в планах несколько релизов и выпуск полноценного альбома осенью, а также участие в разных проектах.