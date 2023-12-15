Лучший «Новогодний ТОС» выберут в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 14:12
Published Сегодня, 14:12
Modified Сегодня, 14:14
Updated Сегодня, 14:14
Фестиваль будет проводиться с 18 декабря 2023 года до 5 февраля 2024 года. Участниками мероприятия станут органы ТОС, а также инициативные жители.
Специально созданный оргкомитет оценит наличие новогоднего оформления общественных территорий, фигур из снега и льда, украшенных новогодних елок. Жители ТОС для участия должны оформить в новогоднем стиле свои дома и придомовые территории.
Также жюри примет во внимание проводимые рождественские и новогодние мероприятия: семейные праздники, гуляния, концерты и спортивные состязания, чемпионаты по снежкам, эстафеты, ярмарки и так далее.
В конце января состоятся районные мультимедийные презентации итогов фестиваля с видео- и фотоотчетами ТОС.
Заявки принимаются с 18 по 22 декабря кабинете №407 в здании администрации города на улице Пархоменко, 1А. Участников фестиваля наградят дипломами администрации города.
Напомним, в Нижнем Тагиле в 2023 году впервые будет организован фестиваль ледяных скульптур, которые создадут умельцы с Урала.