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В Нижнем Тагиле ТОС посоревнуются в лучшем новогоднем оформлении

Лучший «Новогодний ТОС» выберут в Нижнем Тагиле

15 декабря 2023, 14:12
Фото: 1MI

В Нижнем Тагиле ТОС посоревнуются в лучшем новогоднем оформлении

С 18 декабря в Нижнем Тагиле стартует конкурс на лучшее новогоднее оформление среди ТОСов. Постановление подписал глава города Владислав Пинаев.

Фестиваль будет проводиться с 18 декабря 2023 года до 5 февраля 2024 года. Участниками мероприятия станут органы ТОС, а также инициативные жители.

Специально созданный оргкомитет оценит наличие новогоднего оформления общественных территорий, фигур из снега и льда, украшенных новогодних елок. Жители ТОС для участия должны оформить в новогоднем стиле свои дома и придомовые территории.

Также жюри примет во внимание проводимые рождественские и новогодние мероприятия: семейные праздники, гуляния, концерты и спортивные состязания, чемпионаты по снежкам, эстафеты, ярмарки и так далее.

В конце января состоятся районные мультимедийные презентации итогов фестиваля с видео- и фотоотчетами ТОС.

Заявки принимаются с 18 по 22 декабря кабинете №407 в здании администрации города на улице Пархоменко, 1А. Участников фестиваля наградят дипломами администрации города.

Напомним, в Нижнем Тагиле в 2023 году впервые будет организован фестиваль ледяных скульптур, которые создадут умельцы с Урала.

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