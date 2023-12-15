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Posted Сегодня, 07:18

Published Сегодня, 07:18

Modified Сегодня, 07:24

Updated Сегодня, 07:24

Из-за вспышки на солнце в Свердловскую область снова придут магнитные бури

Магнитные бури снова надвигаются на Нижний Тагил. Причина — вспышка на солнце

15 декабря 2023, 07:18
Фото: Midjourney

Из-за вспышки на солнце в Свердловскую область снова придут магнитные бури

14 декабря ученые зафиксировали на Солнце самую сильную вспышку за последние шесть лет. В последний раз такая вспышка была в 2017 году.

В Нижнем Тагиле и в целом по России в связи с этим как минимум в ближайшую неделю будут магнитные бури.

Небольшая магнитная буря ожидается в Нижнем Тагиле уже в субботу, 16 декабря. Она оценивается в пять баллов. Она произойдет ранним утром.

В воскресенье, 17 декабря, в городе будет спокойная геомагнитная обстановка. Это следует из данных сайта Гисметео.

18 и 19 декабря также ожидается пятибальная геомагнитная активность. 18 числа она прогнозируется вечером, а 19-го в течение всего дня.

Следующая буря, как полагают метеорологи, произойдет вечером в четверг, 21 декабря.

Отмечается, что пятибальная геомагнитная активность оценивается как умеренная геомагнитная буря.

Также магнитные бури ожидаются и в других городах Свердловской области. Например, в Екатеринбурге, Каменске-Уральском, Серове и других городах.

Ранее сообщалось, что на территории Свердловской области станет теплее до -10 градусов на протяжении рабочей недели.

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#Нижний Тагил#Погода#Солнце#Окружающая среда#Природа#Вспышка#Метеорологи#Магнитные бури#Дарья Сорокина#Бури#Геомагнитная активность
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