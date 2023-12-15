Магнитные бури снова надвигаются на Нижний Тагил. Причина — вспышка на солнце

Posted Сегодня, 07:18
Published Сегодня, 07:18
Modified Сегодня, 07:24
Updated Сегодня, 07:24
В Нижнем Тагиле и в целом по России в связи с этим как минимум в ближайшую неделю будут магнитные бури.
Небольшая магнитная буря ожидается в Нижнем Тагиле уже в субботу, 16 декабря. Она оценивается в пять баллов. Она произойдет ранним утром.
В воскресенье, 17 декабря, в городе будет спокойная геомагнитная обстановка. Это следует из данных сайта Гисметео.
18 и 19 декабря также ожидается пятибальная геомагнитная активность. 18 числа она прогнозируется вечером, а 19-го в течение всего дня.
Следующая буря, как полагают метеорологи, произойдет вечером в четверг, 21 декабря.
Отмечается, что пятибальная геомагнитная активность оценивается как умеренная геомагнитная буря.
Также магнитные бури ожидаются и в других городах Свердловской области. Например, в Екатеринбурге, Каменске-Уральском, Серове и других городах.
Ранее сообщалось, что на территории Свердловской области станет теплее до -10 градусов на протяжении рабочей недели.