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Published Сегодня, 16:32

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Пассажиры Екатеринбурга мерзнут на автобусных остановках из-за долгов МУПа

Меньше рейсов - меньше долгов: в Екатеринбурге придумали, как сэкономить на людях

15 декабря 2023, 16:32
Фото: 1MI

Пассажиры Екатеринбурга мерзнут на автобусных остановках из-за долгов МУПа

«Гортранс» Екатеринбурга увеличил интервал движения городского транспорта. Инициатива позволила сэкономить 270 млн рублей.

В результаты этого горожане вынуждены подолгу ожидать транспорт на остановках.

Транспорт проехал значительно меньше километров, чем должен был по контракту. Отсюда и интервал движения не 15 минут, а 40 — написал в своем telеgram-канале депутат городской думы Екатеринбурга Антон Швалев.

Директор муниципального предприятия Сергей Нугаев подтвердил факт сокращения километража на встрече с депутатами.

Однако идея с расписанием не получила одобрения у населения. Так например, жители поселка Северка пожаловались на плохую работу единственного маршрута

У предприятия возникли долги перед поставщиками ресурсов и ГСМ. История с долгами предприятия вышла на федеральный уровень после скандала, связанного с арестом счетов перевозчика.

Ранее вопрос погашения долга озвучил вице-мэр Екатеринбурга Андрей Корюков, пообещав дополнительные финансовые средства для погашения задолженности.

Работу транспорта в Екатеринбурге будет контролировать специальный штаб
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