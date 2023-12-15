Меньше рейсов - меньше долгов: в Екатеринбурге придумали, как сэкономить на людях

Posted Сегодня, 16:32
Published Сегодня, 16:32
Modified Сегодня, 16:33
Updated Сегодня, 16:33
В результаты этого горожане вынуждены подолгу ожидать транспорт на остановках.
Транспорт проехал значительно меньше километров, чем должен был по контракту. Отсюда и интервал движения не 15 минут, а 40 — написал в своем telеgram-канале депутат городской думы Екатеринбурга Антон Швалев.
Директор муниципального предприятия Сергей Нугаев подтвердил факт сокращения километража на встрече с депутатами.
Однако идея с расписанием не получила одобрения у населения. Так например, жители поселка Северка пожаловались на плохую работу единственного маршрута.
У предприятия возникли долги перед поставщиками ресурсов и ГСМ. История с долгами предприятия вышла на федеральный уровень после скандала, связанного с арестом счетов перевозчика.
Ранее вопрос погашения долга озвучил вице-мэр Екатеринбурга Андрей Корюков, пообещав дополнительные финансовые средства для погашения задолженности.