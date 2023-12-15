Муниципальные служащие оставили около 19 тысяч заявок на премию «Служение»

Муниципальные служащие выполняют работу, которая не всегда на виду, но при этом крайне важна для каждого. Они отвечают за обеспечение света, воды и тепла в наших домах, за чистоту дворов, ухоженность парков, городов и сел. Цель премии — показать истории и лица муниципального сообщества, рассказать о тех, кто совместно с населением трудится для блага общества, отметила Ирина Гусева, член президиума Совета при Президенте РФ по развитию местного самоуправления и сопредседатель Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления.