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Муниципальные служащие оставили около 19 тысяч заявок на премию «Служение»

Муниципальные служащие оставили около 19 тысяч заявок на премию «Служение»

15 декабря 2023, 11:36
Фото: Midjourney
Почти 19 тысяч заявок получено от представителей муниципального сообщества для участия во всероссийской муниципальной премии «Служение», инициированной приказом Владимира Путина.

Эта премия присуждается коллективам и людям, чей вклад в развитие муниципальных образований и улучшение качества жизни граждан признан особенно значимым.

Большинство заявок поступило из Центрального федерального округа — 6 004, за ними следуют Приволжский и Южный федеральные округа с 2 405 и 2 060 заявками соответственно, пишут novostivolgograda.ru.

Муниципальные служащие выполняют работу, которая не всегда на виду, но при этом крайне важна для каждого. Они отвечают за обеспечение света, воды и тепла в наших домах, за чистоту дворов, ухоженность парков, городов и сел. Цель премии — показать истории и лица муниципального сообщества, рассказать о тех, кто совместно с населением трудится для блага общества, отметила Ирина Гусева, член президиума Совета при Президенте РФ по развитию местного самоуправления и сопредседатель Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления.

Премия «Служение» вручается в десяти номинациях за лучшие проекты и управленческие решения. Чаще всего участники выбирали номинацию «Инициатива каждого — общий успех» за проекты, реализованные совместно с жителями, в этой категории зарегистрировано 3 439 заявок.

Следующим этапом является перекрестное голосование для выбора финалистов. До 18 декабря участникам предстоит оценить несколько проектов и управленческих решений по определенным критериям. Топ-100 участников будет определен по итогам голосования экспертного совета. С 25 декабря 2023 года по 14 января 2024 года народное голосование пройдет на сайте премии «Служение». Лауреаты и победители будут объявлены в январе 2024 года.

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