tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 04:44

Published Сегодня, 04:44

Modified Сегодня, 04:44

Updated Сегодня, 04:44

В Свердловской области потеплеет до -10 градусов

На смену морозам в Свердловскую область придет потепление

15 декабря 2023, 04:44
Фото: Midjourney

В Свердловской области потеплеет до -10 градусов

На территории Свердловской области станет теплее до -10 градусов на протяжении рабочей недели.

Так, в Екатеринбурге дневная температура не более -20 градусов. В ночное время термометры будут показывать -12… -17 градусов, рассказал синоптик Алексей Пулин в своем Telegram-канале.

15 декабря в уральской столице прогнозируется облачность с прояснениями. Днем температура повысится до -17 градусов. Значительных осадков в городе не ожидается.

Напомним, морозы стали уходить из Свердловской области 13 декабря 2023 года. Похолодание сперва покинуло северную часть региона. В Нижнем Тагиле было -16 градусов днем.

При какой погоде в Нижнем Тагиле можно не ходить в школу
Узнать подробнее
Читайте также:
Аномальные морозы придут в Свердловскую область. Они будут на 20 градусов ниже нормыПлюсовые температуры вернутся в Свердловскую областьСнежная и морозная погода придет в Свердловскую область
#Свердловская область#Потепление#Осадки#Температура воздуха#Погода#Прогноз погоды#Окружающая среда#Зима#Морозы#Елизавета Зиборова#Метеоролог
Подпишитесь
СВО, яйца, корь и самолеты. О чем говорил Путин на прямой линии
Вчера, 14:50
Антикварные елочные игрушки в Екатеринбурге продаются за миллион рублей
Сегодня, 06:37
Врезался в теплотрассу: 72 дома остались без тепла из-за ДТП в грузовиком в Таежном
Вчера, 17:46
Тагильчанин получил второе место в номинации на международном конкурсе «Мы вместе»
Вчера, 07:27
Пенсионерка в Ревде не вернулась домой после прогулки с собакой
Сегодня, 03:29