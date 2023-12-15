На смену морозам в Свердловскую область придет потепление

Posted Сегодня, 04:44
Published Сегодня, 04:44
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Так, в Екатеринбурге дневная температура не более -20 градусов. В ночное время термометры будут показывать -12… -17 градусов, рассказал синоптик Алексей Пулин в своем Telegram-канале.
15 декабря в уральской столице прогнозируется облачность с прояснениями. Днем температура повысится до -17 градусов. Значительных осадков в городе не ожидается.
Напомним, морозы стали уходить из Свердловской области 13 декабря 2023 года. Похолодание сперва покинуло северную часть региона. В Нижнем Тагиле было -16 градусов днем.