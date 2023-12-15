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Новую сцену в поселке под Нижним Тагилом построят за 1,78 млн рублей

Новую сцену в Черноисточинске построят без снижения цены

15 декабря 2023, 17:19
Фото: 1MI

Новую сцену в поселке под Нижним Тагилом построят за 1,78 млн рублей

Обустройство сценического комплекса в парке поселка Черноисточинск будет осуществлять подрядчик из Нижнего Новгорода, которые выиграл закупку даже без снижения первоначальной цены.

Единственный участник аукциона стал победителем без снижения первоначальной цены. Контракт на 1,78 млн рублей заключен с ООО «КУПОЛХОЛЛ», подрядной организацией из Нижнего Новгорода. Результат тендера был объявлен 24 ноября. Соответствующая информация размещена на портале Единой информационной системы в сфере закупок.

Монтаж сцены по условиям договора необходимо завершить 18 декабря. Конструкция будет сборно-разборной с наличием укрытия в виде купола и возможностью её монтажа круглогодично. Гарантийный срок составит три года.

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