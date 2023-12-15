Новую сцену в Черноисточинске построят без снижения цены

Posted Сегодня, 17:19
Published Сегодня, 17:19
Modified Сегодня, 17:21
Updated Сегодня, 17:21
Единственный участник аукциона стал победителем без снижения первоначальной цены. Контракт на 1,78 млн рублей заключен с ООО «КУПОЛХОЛЛ», подрядной организацией из Нижнего Новгорода. Результат тендера был объявлен 24 ноября. Соответствующая информация размещена на портале Единой информационной системы в сфере закупок.
Монтаж сцены по условиям договора необходимо завершить 18 декабря. Конструкция будет сборно-разборной с наличием укрытия в виде купола и возможностью её монтажа круглогодично. Гарантийный срок составит три года.