Новую сцену в Черноисточинске построят без снижения цены

Единственный участник аукциона стал победителем без снижения первоначальной цены. Контракт на 1,78 млн рублей заключен с ООО «КУПОЛХОЛЛ», подрядной организацией из Нижнего Новгорода. Результат тендера был объявлен 24 ноября. Соответствующая информация размещена на портале Единой информационной системы в сфере закупок.