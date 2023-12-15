Новый командующий ЦВО попал под санкции Японии

Posted Сегодня, 10:11
Published Сегодня, 10:11
Modified Сегодня, 10:13
Updated Сегодня, 10:13
Согласно данным японского министерства иностранных дел, введены санкции в отношении ряда военных России. В сообщении японского ведомства отмечено, что Андрея Мордвичева включили в санкционный список.
Напомним, что Мордвичев стал возглавлять войска ЦВО с 16 февраля текущего года, а осенью он получил звание генерал-полковника. Кроме того, в отношении Мордвичева действуют санкции стран Европы.
Ранее сообщалось, что тагильский УВЗ и его гендиректор попали под санкции США.