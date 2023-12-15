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Updated Сегодня, 10:13

Под санкции Японии попал военачальник ЦВО

Новый командующий ЦВО попал под санкции Японии

15 декабря 2023, 10:11
Фото: 1MI

Под санкции Японии попал военачальник ЦВО

Санкционный список Японии пополнился именами военачальников России, в том числе командующим войсками Центрального военного округа Андреем Мордвичевым.

Согласно данным японского министерства иностранных дел, введены санкции в отношении ряда военных России. В сообщении японского ведомства отмечено, что Андрея Мордвичева включили в санкционный список.

Напомним, что Мордвичев стал возглавлять войска ЦВО с 16 февраля текущего года, а осенью он получил звание генерал-полковника. Кроме того, в отношении Мордвичева действуют санкции стран Европы.

Ранее сообщалось, что тагильский УВЗ и его гендиректор попали под санкции США.

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