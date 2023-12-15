Огромная очередь за яйцами выстроилась на рынке в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 17:01
Published Сегодня, 17:01
Modified Сегодня, 17:03
Updated Сегодня, 17:03
В Нижнем Тагиле на рынке стали продавать яйца по более привычным ценам для покупателей.
Как сообщает сообщество ВКонтакте «Инцидент Нижний Тагил», 15 декабря в городе образовалась очередь за яйцами. Они продавались на рынке «Феникс» по сравнительно низкой цене в 77 и 88 рублей, учитывая различную категорию яиц. В магазинах поблизости стоимость яиц была значительно дороже, и очередей за ними не было.
Ранее сообщалось, что на прямой линии с Владимиром Путиным рост цен на яйца был одной из самых обсуждаемых тем, поскольку по регионам всей России наблюдается невероятный рост цен на яйца и курицу.