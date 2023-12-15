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Жители Нижнего Тагила выстраиваются в очереди за дешевыми яйцами

Огромная очередь за яйцами выстроилась на рынке в Нижнем Тагиле

15 декабря 2023, 17:01
Фото: 1MI

Жители Нижнего Тагила выстраиваются в очереди за дешевыми яйцами

Жители Нижнего Тагила встали в очередь за яйцами по низким ценам.

В Нижнем Тагиле на рынке стали продавать яйца по более привычным ценам для покупателей.

Как сообщает сообщество ВКонтакте «Инцидент Нижний Тагил», 15 декабря в городе образовалась очередь за яйцами. Они продавались на рынке «Феникс» по сравнительно низкой цене в 77 и 88 рублей, учитывая различную категорию яиц. В магазинах поблизости стоимость яиц была значительно дороже, и очередей за ними не было.

Ранее сообщалось, что на прямой линии с Владимиром Путиным рост цен на яйца был одной из самых обсуждаемых тем, поскольку по регионам всей России наблюдается невероятный рост цен на яйца и курицу.

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#Общество#Экономика#Нижний Тагил#Продукты#Рост цен#Продукты питания#Люди#Яйца#Цена#Высокий рост#Камилла Булгакова
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