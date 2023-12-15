Пенсионерка в Ревде не вернулась домой после прогулки с собакой

Posted Сегодня, 03:29
Published Сегодня, 03:29
Modified Сегодня, 03:29
Updated Сегодня, 03:29
О пропаже свердловчанки сообщил ее сын в социальных сетях. Известно, что очевидцы видели пенсионерку на улице Пугачева, рассказали в Telegram-канале «Ревдинский рабочий».
Ночью 15 декабря 2023 года стало известно, что пропавшая женщина нашлась. Она жива. Где она находилась и почему исчезла — неизвестно.
Напомним, 10 декабря 2023 года в Нижнем Тагиле бесследно исчез местный житель. По словам его восьмилетнего ребенка, мужчина, отправившись в магазин за продуктами, принес их домой, после чего снова ушел и с тех пор не возвращался.
Заместитель директора школы, узнав о происшествии, обратилась в полицию. Известно, что горожанин употребляет алкоголь.