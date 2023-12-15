Пенсионерка в Ревде не вернулась домой после прогулки с собакой

Напомним, 10 декабря 2023 года в Нижнем Тагиле бесследно исчез местный житель. По словам его восьмилетнего ребенка, мужчина, отправившись в магазин за продуктами, принес их домой, после чего снова ушел и с тех пор не возвращался.