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Пожилая женщина в Ревде ушла гулять с собакой и не вернулась

Пенсионерка в Ревде не вернулась домой после прогулки с собакой

15 декабря 2023, 03:29
Фото: 1MI

Пожилая женщина в Ревде ушла гулять с собакой и не вернулась

В Ревде пропала 65-летняя местная жительница, которая ушла из дома, чтобы выгулять собаку породы лайка. Женщину начали искать 14 декабря 2023 года.

О пропаже свердловчанки сообщил ее сын в социальных сетях. Известно, что очевидцы видели пенсионерку на улице Пугачева, рассказали в Telegram-канале «Ревдинский рабочий».

Ночью 15 декабря 2023 года стало известно, что пропавшая женщина нашлась. Она жива. Где она находилась и почему исчезла — неизвестно.

Напомним, 10 декабря 2023 года в Нижнем Тагиле бесследно исчез местный житель. По словам его восьмилетнего ребенка, мужчина, отправившись в магазин за продуктами, принес их домой, после чего снова ушел и с тех пор не возвращался.

Заместитель директора школы, узнав о происшествии, обратилась в полицию. Известно, что горожанин употребляет алкоголь.

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