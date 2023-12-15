Почву на 8 млн рублей срезали жители Нижнего Тагила в Висимском заповеднике

Posted Сегодня, 14:01
Published Сегодня, 14:01
Modified Сегодня, 14:03
Updated Сегодня, 14:03
Позднее эксперты оценили, что ущерб природе их действиями был причинен в размере 8 млн рублей. Об этом сообщает региональная прокуратура.
Известно, что тагильчане совершили снятие почвы земли площадью 297,7 квадратных метров. При этом они повредили до степени прекращения роста несколько деревьев. Таким образом ими был нарушен режим охраняемой природной территории. Расследование этого дела находится на контроле.
Ранее сообщались, что новые автомобили повышенной проходимости появятся у сотрудников заповедников Свердловской области. Помимо этого, будут закуплены новые квадрокоптеры.