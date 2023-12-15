tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:01

Published Сегодня, 14:01

Modified Сегодня, 14:03

Updated Сегодня, 14:03

8 млн рублей ущерба природе причинили три жителя Нижнего Тагила

Почву на 8 млн рублей срезали жители Нижнего Тагила в Висимском заповеднике

15 декабря 2023, 14:01
Фото: 1MI

8 млн рублей ущерба природе причинили три жителя Нижнего Тагила

В Нижнем Тагиле возбуждено уголовное дело после того, как три мужчины срезали на территории Висимского заповедника часть почвы. Был причинен значительный ущерб окружающей среде.

Позднее эксперты оценили, что ущерб природе их действиями был причинен в размере 8 млн рублей. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Известно, что тагильчане совершили снятие почвы земли площадью 297,7 квадратных метров. При этом они повредили до степени прекращения роста несколько деревьев. Таким образом ими был нарушен режим охраняемой природной территории. Расследование этого дела находится на контроле.

Ранее сообщались, что новые автомобили повышенной проходимости появятся у сотрудников заповедников Свердловской области. Помимо этого, будут закуплены новые квадрокоптеры.

Заповедники в Свердловской области потеряли 5 миллионов рублей из-за пожаров
Узнать подробнее
Читайте также:
Пенсионерка хотела срезать путь до дома и заблудилась в уральском заповедникеДва театра, заповедник и ансамбль в Нижнем Тагиле получили премии главы городаСтроящийся МСК в Нижнем Тагиле не будет наносить вред природе
#Происшествия#Нижний Тагил#Экология#Прокуратура#Уголовное дело#Расследование#Ущерб#Природа#Висимский заповедник#Эксперты#Почва#Заповедник#Дарья Сорокина
Подпишитесь
Скейтплощадка, площадь и пешеходная зона: что благоустроят в Нижнем Тагиле в 2024
Сегодня, 07:41
За 3,5 млн рублей в Екатеринбурге продают олимпийку как в «Слово пацана»
Сегодня, 10:48
Врезался в теплотрассу: 72 дома остались без тепла из-за ДТП в грузовиком в Таежном
Вчера, 17:46
Магнитные бури снова надвигаются на Нижний Тагил. Причина — вспышка на солнце
Сегодня, 07:18
В Нижнем Тагиле появились баннеры с информацией о выборах президента
Сегодня, 07:41
Авария и переезд? Перевозчики Нижнего Тагила оштрафованы за утерю путевых листов
Сегодня, 10:55