Рабочая группа по созданию нового населенного пункта появилась в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 13:06
Published Сегодня, 13:06
Modified Сегодня, 13:08
Updated Сегодня, 13:08
Новый населенный пункт с предполагаемым наименованием поселок Сокол планируется создать в Нижнем Тагиле на территории бывшего военного городка «Покровское-1».
Рабочая группа будет заниматься анализом материалов, обоснованием экономической эффективности создания нового населенного пункта. Для этого можно запрашивать и получать от местных и региональных властей необходимые документы и привлекать к участию представителей различных организаций.
При необходимости будут проведены осмотр и обследование территории. Также рабочая группа рассмотрит расчеты необходимых затрат для присвоения населенному пункту предполагаемого наименования поселок «Сокол» и подготовит рекомендации по картографическим материалам. Заседания будут проводиться по мере необходимости.
Согласно постановлению, председателем рабочей группы стал замглавы администрации города Вячеслав Горячкин. В состав также вошли глава Покровской территориальной администрации Юрий Макушин, депутат гордумы Алексей Балыбердин, начальник управления муниципального имущества Марина Михайлова, начальник юридического управления администрации Алексей Буйнов и другие.