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Posted Сегодня, 13:06

Published Сегодня, 13:06

Modified Сегодня, 13:08

Updated Сегодня, 13:08

В Нижнем Тагиле рабочая группа рассмотрит вопрос о создании нового поселка

Рабочая группа по созданию нового населенного пункта появилась в Нижнем Тагиле

15 декабря 2023, 13:06
Фото: 1MI

В Нижнем Тагиле рабочая группа рассмотрит вопрос о создании нового поселка

В Нижнем Тагиле утверждена рабочая группа, которая будет рассматривать вопрос об образовании нового населенного пункта. Постановление подписал глава города Владислав Пинаев.

Новый населенный пункт с предполагаемым наименованием поселок Сокол планируется создать в Нижнем Тагиле на территории бывшего военного городка «Покровское-1».

Рабочая группа будет заниматься анализом материалов, обоснованием экономической эффективности создания нового населенного пункта. Для этого можно запрашивать и получать от местных и региональных властей необходимые документы и привлекать к участию представителей различных организаций.

При необходимости будут проведены осмотр и обследование территории. Также рабочая группа рассмотрит расчеты необходимых затрат для присвоения населенному пункту предполагаемого наименования поселок «Сокол» и подготовит рекомендации по картографическим материалам. Заседания будут проводиться по мере необходимости.

Согласно постановлению, председателем рабочей группы стал замглавы администрации города Вячеслав Горячкин. В состав также вошли глава Покровской территориальной администрации Юрий Макушин, депутат гордумы Алексей Балыбердин, начальник управления муниципального имущества Марина Михайлова, начальник юридического управления администрации Алексей Буйнов и другие.

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