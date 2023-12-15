Отец с ребенком упали в аквапарке Екатеринбурга. Теперь им заплатят миллион

Posted Сегодня, 05:51
Published Сегодня, 05:51
Modified Сегодня, 06:12
Updated Сегодня, 06:12
Отец шел по ступенькам в бассейне с сыном на руках. В какой-то момент мужчина поскользнулся и упал вместе с мальчиком. В результате ребенок получил серьезные травмы, рассказали в пресс-службе регионального облсуда.
В связи с этим мужчина направил претензию юрлицу аквапарка, чтобы ему ущерб, но в организации заявили, что горожанину нужно идти в страховую компанию, так как в ней застрахована ответственность аквапарка.
Тогда екатеринбуржец обратился в суд, требуя взыскать три миллиона с юрлица аквапарка и страховой компании. В итоге иск был удовлетворен частично: со страховой компании взыскали миллион рублей, а также три тысячи за судебные расходы.
Ответчики попытались обжаловать судебное решение, однако оно осталось без изменений.
Напомним, мальчик из поселка Пышма по решению суда получит 50 тысяч рублей в качестве компенсации после нападения бродячей собаки.