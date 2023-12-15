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«Лимпопо» в Екатеринбурге заплатит миллион отцу с ребенком за падение

Отец с ребенком упали в аквапарке Екатеринбурга. Теперь им заплатят миллион

15 декабря 2023, 05:51
Фото: 1MI

«Лимпопо» в Екатеринбурге заплатит миллион отцу с ребенком за падение

Аквапарк «Лимпопо» в Екатеринбурге выплатит более миллиона рублей семье мальчика, который пострадал в бассейне. Инцидент случился в декабре 2021 года.

Отец шел по ступенькам в бассейне с сыном на руках. В какой-то момент мужчина поскользнулся и упал вместе с мальчиком. В результате ребенок получил серьезные травмы, рассказали в пресс-службе регионального облсуда.

В связи с этим мужчина направил претензию юрлицу аквапарка, чтобы ему ущерб, но в организации заявили, что горожанину нужно идти в страховую компанию, так как в ней застрахована ответственность аквапарка.

Тогда екатеринбуржец обратился в суд, требуя взыскать три миллиона с юрлица аквапарка и страховой компании. В итоге иск был удовлетворен частично: со страховой компании взыскали миллион рублей, а также три тысячи за судебные расходы.

Ответчики попытались обжаловать судебное решение, однако оно осталось без изменений.

Напомним, мальчик из поселка Пышма по решению суда получит 50 тысяч рублей в качестве компенсации после нападения бродячей собаки.

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