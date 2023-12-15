Ремонт в Рефтинской больнице будет завершен в ближайшее время

Posted Сегодня, 09:17
Published Сегодня, 09:17
Modified Сегодня, 09:19
Updated Сегодня, 09:19
Руководитель минздрава Свердловской области Андрей Карлов, выехавший по поручению губернатора в Рефтинский, сообщил, что ремонт в местной больнице будет завершен.
По словам Карлова, весной текущего года отремонтировали первый этаж. Тогда же закупили новые оборудования на сумму более 17 млн рублей. Также глава минздрава региона пообещал, что будут отремонтированы остальные комнаты больницы.
И наконец, оказалось, что будут объединены медучреждения Рефтинского и Малышева. Сейчас ведется подготовка документации.
Ранее сообщалось, что Карлов рассказал о больнице в Рефтинском, на которую жаловались свердловчане.