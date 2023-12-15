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Updated Сегодня, 09:19

Глава свердловского Минздрава обещает завершить ремонт в Рефтинской больнице

Ремонт в Рефтинской больнице будет завершен в ближайшее время

15 декабря 2023, 09:17
Фото: Департамент информполитики Свердловской области

Глава свердловского Минздрава обещает завершить ремонт в Рефтинской больнице

Министр Свердловской области посетил больницу после жалоб местных жителей Владимиру Путину во время прямой линии.

Руководитель минздрава Свердловской области Андрей Карлов, выехавший по поручению губернатора в Рефтинский, сообщил, что ремонт в местной больнице будет завершен.

По словам Карлова, весной текущего года отремонтировали первый этаж. Тогда же закупили новые оборудования на сумму более 17 млн рублей. Также глава минздрава региона пообещал, что будут отремонтированы остальные комнаты больницы.

И наконец, оказалось, что будут объединены медучреждения Рефтинского и Малышева. Сейчас ведется подготовка документации.

Ранее сообщалось, что Карлов рассказал о больнице в Рефтинском, на которую жаловались свердловчане.

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#Общество#Происшествия#Больница#Владимир Путин#Свердловская область#Ремонт#Путин#Андрей Карлов#Инцидент#Больницы#Камилла Булгакова
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