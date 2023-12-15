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Posted Сегодня, 14:32

Published Сегодня, 14:32

Modified Сегодня, 14:34

Updated Сегодня, 14:34

СК по Свердловской области сообщил подробности пожара 15 декабря

СК Свердловской области рассказал детали пожара 15 декабря

15 декабря 2023, 14:32
Фото: Midjourney

СК по Свердловской области сообщил подробности пожара 15 декабря

Ночью 15 декабря текущего года в одной из квартир в Нижней Туре произошел пожар.

В результате пожара в населенном пункте Свердловской области погибли две женщины, Их тела были найдены без признаков насильственной смерти, сообщает СК Свердловской области.

Предполагается, как отмечают представители правоохранительных органов Свердловской области, очагом возгорания стал диван в комнате, поскольку были нарушены правила безопасности при курении. По словам Валерия Горелых, сейчас следователями проверяются все обстоятельства инцидента, назначены экспертизы.

Ранее сообщалось, что в Свердловской области женщина пыталась убить своего ребенка.

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