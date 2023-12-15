СК Свердловской области рассказал детали пожара 15 декабря

Предполагается, как отмечают представители правоохранительных органов Свердловской области, очагом возгорания стал диван в комнате, поскольку были нарушены правила безопасности при курении. По словам Валерия Горелых, сейчас следователями проверяются все обстоятельства инцидента, назначены экспертизы.