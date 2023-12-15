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Posted 15 декабря 2023, 07:41

Published 15 декабря 2023, 07:41

Modified 15 декабря 2023, 14:42

Updated 15 декабря 2023, 14:42

1,84 млрд рублей выделено на благоустройство территорий в Нижнем Тагиле

Скейтплощадка, площадь и пешеходная зона: что благоустроят в Нижнем Тагиле в 2024

15 декабря 2023, 07:41
Фото: 1MI.

1,84 млрд рублей выделено на благоустройство территорий в Нижнем Тагиле

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Касается каждого
Всего на улучшение городской инфраструктуры и содействие устойчивому развитию города в Нижнем Тагиле в 2024 году заложено 1,84 миллиарда рублей. О планах по реконструкции объектов на будущий год рассказал начальник горхозяйства мэрии Нижнего Тагила Андрей Лебедев.

В бюджете города на работы по благоустройству выделено 332,4 миллиона рублей. В их числе завершение работ на пешеходной зоне по улице Зари, благоустройство дворовых территорий, а также реконструкция площади перед зданием Машиностроительного техникума, проект которой победил в рейтинговом голосовании. Помимо этого, сделают новую скейтплощадку в парке Победы на ГГМ за 23,3 миллиона рублей. Ее расширение не предусмотрено, на месте прежней будет возведена совершенно новая.

На этой территории скейтплощадка была востребована, но, к сожалению, она выработала свой срок службы. Мы планируем построить хорошую бетонную скейтплощадку. У нас есть по ней проект, есть коммерческое предложение, средства предусмотрены, — пояснил начальник управления городским хозяйством Андрей Лебедев.

Еще 47,8 миллиона рублей выделено на третий этап благоустройства набережной Нижнетагильского пруда, на эти деньги обустроят понтонный переход. В новом году подрядчики будут также работать над строительством новых линий наружного освещения и содержанием уже построенных в Евстюнихе, расходы мэрии составят 350,3 миллиона рублей.

На содержание парков, скверов, мест захоронений, а также уход за воинскими захоронениями и мемориальными комплексами, где захоронены воины, погибшие в годы Великой Отечественной войны предусмотрено 163,9 миллиона рублей, сообщил Лебедев.

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