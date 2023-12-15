Скейтплощадка, площадь и пешеходная зона: что благоустроят в Нижнем Тагиле в 2024

В бюджете города на работы по благоустройству выделено 332,4 миллиона рублей. В их числе завершение работ на пешеходной зоне по улице Зари, благоустройство дворовых территорий, а также реконструкция площади перед зданием Машиностроительного техникума, проект которой победил в рейтинговом голосовании. Помимо этого, сделают новую скейтплощадку в парке Победы на ГГМ за 23,3 миллиона рублей. Ее расширение не предусмотрено, на месте прежней будет возведена совершенно новая.