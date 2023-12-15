Скейтплощадка, площадь и пешеходная зона: что благоустроят в Нижнем Тагиле в 2024

Posted 15 декабря 2023, 07:41
Published 15 декабря 2023, 07:41
Modified 15 декабря 2023, 14:42
Updated 15 декабря 2023, 14:42
В бюджете города на работы по благоустройству выделено 332,4 миллиона рублей. В их числе завершение работ на пешеходной зоне по улице Зари, благоустройство дворовых территорий, а также реконструкция площади перед зданием Машиностроительного техникума, проект которой победил в рейтинговом голосовании. Помимо этого, сделают новую скейтплощадку в парке Победы на ГГМ за 23,3 миллиона рублей. Ее расширение не предусмотрено, на месте прежней будет возведена совершенно новая.
На этой территории скейтплощадка была востребована, но, к сожалению, она выработала свой срок службы. Мы планируем построить хорошую бетонную скейтплощадку. У нас есть по ней проект, есть коммерческое предложение, средства предусмотрены, — пояснил начальник управления городским хозяйством Андрей Лебедев.
Еще 47,8 миллиона рублей выделено на третий этап благоустройства набережной Нижнетагильского пруда, на эти деньги обустроят понтонный переход. В новом году подрядчики будут также работать над строительством новых линий наружного освещения и содержанием уже построенных в Евстюнихе, расходы мэрии составят 350,3 миллиона рублей.
На содержание парков, скверов, мест захоронений, а также уход за воинскими захоронениями и мемориальными комплексами, где захоронены воины, погибшие в годы Великой Отечественной войны предусмотрено 163,9 миллиона рублей, сообщил Лебедев.