tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:41

Published Сегодня, 07:41

Modified Сегодня, 07:46

Updated Сегодня, 07:46

1,84 млрд рублей выделено на благоустройство территорий в Нижнем Тагиле

Скейтплощадка, площадь и пешеходная зона: что благоустроят в Нижнем Тагиле в 2024 году

15 декабря 2023, 07:41
Фото: 1MI

1,84 млрд рублей выделено на благоустройство территорий в Нижнем Тагиле

Всего на улучшение городской инфраструктуры и содействие устойчивому развитию города в Нижнем Тагиле в 2024 году заложено 1,84 миллиарда рублей. О планах по реконструкции объектов на будущий год рассказал начальник горхозяйства мэрии Нижнего Тагила Андрей Лебедев.

В бюджете города на работы по благоустройству выделено 332,4 миллиона рублей. В их числе завершение работ на пешеходной зоне по улице Зари, благоустройство дворовых территорий, а также реконструкция площади перед зданием Машиностроительного техникума, проект которой победил в рейтинговом голосовании. Помимо этого, сделают новую скейтплощадку в парке Победы на ГГМ за 3,3 миллиона рублей. Ее расширение не предусмотрено, на месте прежней будет возведена совершенно новая.

На этой территории скейтплощадка была востребована, но, к сожалению, она выработала свой срок службы. Мы планируем построить хорошую бетонную скейтплощадку. У нас есть по ней проект, есть коммерческое предложение, средства предусмотрены, — пояснил начальник управления городским хозяйством Андрей Лебедев.

Еще 47,8 миллиона рублей выделено на третий этап благоустройства набережной Нижнетагильского пруда. В новом году подрядчики будут также работать над строительством новых линий наружного освещения и содержанием уже построенных в Евстюнихе, расходы мэрии составят 350,3 миллиона рублей.

На содержание парков, скверов, мест захоронений, а также уход за воинскими захоронений и мемориальных комплексов, где захоронены воины, погибшие в годы Великой Отечественной войны предусмотрено 163,9 миллиона рублей, сообщил Лебедев.

В 2023 году в Нижнем Тагиле по нацпроекту будут отремонтированы 4 автодороги (список)
Узнать подробнее
Читайте также:
На 4 миллиона больше: мэрия Нижнего Тагила получила допсредства на отлов собакБольше чем в два раза увеличились расходы на переселение из аварийного жилья в ТагилеНа 20 млн больше будет потрачено на зарплату спасателей и ЕДДС в Нижнем Тагиле в 2024
#Нижний Тагил#Касается каждого#Эксклюзив#Свердловская область#Администрация#Ггм#Благоустройство#Бюджет#Благоустройство города#Захоронение#Зари#Ремонт дворов#Администрация Нижнего Тагила#Парк победы#Машиностроительный техникум#Андрей Лебедев#Юлия Мамонтова
Подпишитесь
Антикварные елочные игрушки в Екатеринбурге продаются за миллион рублей
Сегодня, 06:37
Врезался в теплотрассу: 72 дома остались без тепла из-за ДТП в грузовиком в Таежном
Вчера, 17:46
Магнитные бури снова надвигаются на Нижний Тагил. Причина — вспышка на солнце
Сегодня, 07:18
В Нижнем Тагиле появились баннеры с информацией о выборах президента
Сегодня, 07:41
СВО, яйца, корь и самолеты. О чем говорил Путин на прямой линии
Вчера, 14:50