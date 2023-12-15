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Published Сегодня, 11:14

Modified Сегодня, 11:16

Updated Сегодня, 11:16

В Свердловскую область завезли новую вакцину от коронавируса

Свердловчане начали прививаться вакциной «Конвасэл» от ковида

15 декабря 2023, 11:14
Фото: 1MI

В Свердловскую область завезли новую вакцину от коронавируса

В Свердловскую область завезли первую в мире вакцину против коронавируса, созданную на основе нуклекапсидного белка «Конвасэл».

Как сообщает URA.RU, жители региона уже используют новую вакцину и не чувствуют побочных явлений в виде температуры или головной боли.

Известно, что вакцинация от COVID-19 осуществляется по расписании по показаниям. Новая вакцина появилась недавно, впоследствии ее объемы будут увеличены. Также отмечено, что вакцина прошла все этапы исследований.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин связал нехватку вакцины от кори с яйцом.

Минздрав опроверг информацию о нехватке вакцин от полиомиелита
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#Общество#Коронавирус COVID-19#Вакцинация#Корона#Вакцина#Пандемия коронавируса#Камилла Булгакова
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