Свердловчане начали прививаться вакциной «Конвасэл» от ковида

Posted Сегодня, 11:14
Published Сегодня, 11:14
Modified Сегодня, 11:16
Updated Сегодня, 11:16
Как сообщает URA.RU, жители региона уже используют новую вакцину и не чувствуют побочных явлений в виде температуры или головной боли.
Известно, что вакцинация от COVID-19 осуществляется по расписании по показаниям. Новая вакцина появилась недавно, впоследствии ее объемы будут увеличены. Также отмечено, что вакцина прошла все этапы исследований.
Ранее сообщалось, что Владимир Путин связал нехватку вакцины от кори с яйцом.