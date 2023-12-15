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Вахтовым методом работают в Екатеринбурге таксисты из Тюмени

Тюменские таксисты приезжают в Екатеринбург на заработки

15 декабря 2023, 06:41
Фото: 1MI

Вахтовым методом работают в Екатеринбурге таксисты из Тюмени

В Екатеринбурге таксисты из Тюмени работают вахтовым методом.

За подобным были замечены работники такси агрегатора «Яндекс.Go», пишет Ура.ру. По их данным, таксисты используют вахтовый метод работы: проводят в Екатеринбурге несколько месяцев и возвращаются домой.

Отмечается, что здесь некоторым водителям удается заработать больше, чем в Тюмени. И это несмотря на то, что в Екатеринбурге им приходится снимать квартиры.

Как правило, таксисты ездят в уральскую столицу небольшими группами. На один автомобиль приходится несколько водителей.

Это делается для того, чтобы машина не простаивала, а работала в круглосуточном режиме. Численность группы — от двух до трех человек. Один отработал восемь часов, его меняет напарник, — сообщил источник.

Кроме того, водители вместе снимают жилье. Таким образом удается сэкономить.

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