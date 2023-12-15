В Екатеринбурге молодая мать оставила младенца в сугробе. Его спас прохожий

Posted Сегодня, 08:23
Published Сегодня, 08:23
Modified Сегодня, 08:26
Updated Сегодня, 08:26
Возбуждено уголовное дело. Матери 20 лет. Следствие считает, что она намеренно оставила на морозе младенца, чтобы он насмерть замерз. Однако малыша заметил прохожий, который спас его.
Молодой человек рассказал, что нашел младенца в сугробе рядом с подъездом одного из домов, пишет Е1. По адресу незамедлительно выехали полицейские.
На месте мужчина рассказал, что он припарковался около дома, а когда вышел из машины, то услышал плач малыша. В результате ребенка госпитализировали, за его жизнь сейчас борются медики.
Установлено, что ребенку не больше суток. Его мать жила в съемной квартира и работала в магазине. Она приехала из Челябинской области. Сама роженица сейчас находится в реанимации.
Ранее сообщалось, что годовалый ребенок замерз насмерть ночью на улице под Алапаевском.