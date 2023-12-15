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Published Сегодня, 08:23

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Updated Сегодня, 08:26

В Екатеринбурге женщина родила ребенка и оставила его в пакете под своими окнами

В Екатеринбурге молодая мать оставила младенца в сугробе. Его спас прохожий

15 декабря 2023, 08:23
Фото: 1MI

В Екатеринбурге женщина родила ребенка и оставила его в пакете под своими окнами

В Екатеринбурге женщина родила ребенка, засунула его в пакет и оставила умирать под своими окнами. Это произошло в ночь с 14 на 15 декабря.

Возбуждено уголовное дело. Матери 20 лет. Следствие считает, что она намеренно оставила на морозе младенца, чтобы он насмерть замерз. Однако малыша заметил прохожий, который спас его.

Молодой человек рассказал, что нашел младенца в сугробе рядом с подъездом одного из домов, пишет Е1. По адресу незамедлительно выехали полицейские.

На месте мужчина рассказал, что он припарковался около дома, а когда вышел из машины, то услышал плач малыша. В результате ребенка госпитализировали, за его жизнь сейчас борются медики.

Установлено, что ребенку не больше суток. Его мать жила в съемной квартира и работала в магазине. Она приехала из Челябинской области. Сама роженица сейчас находится в реанимации.

Ранее сообщалось, что годовалый ребенок замерз насмерть ночью на улице под Алапаевском.

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#Полиция#Уголовное дело#Криминал#Младенец#Госпитализация#Роженица#Екатеринбург#Дарья Сорокина#Сугроб
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