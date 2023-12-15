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Сотрудники аэропорта Кольцово задержали выезд турмалина в Европу за полмиллиона

В Екатеринбурге пытались привезти дорогой камень под видом посылки за 1 доллар

15 декабря 2023, 14:49
Фото: Midjourney

Сотрудники аэропорта Кольцово задержали выезд турмалина в Европу за полмиллиона

В аэропорту Кольцово задержали «выезжавший» в Европу турмалин стоимостью почти полмиллиона рублей.

Сотрудники аэропорта Кольцово нашли в грузе, направляющемся из Тюмени в Швейцарию, драгоценный камень, турмалин, сообщает пресс-служба Уральского таможенного управления.

Сообщается, что голубой камень был отмечен в документах как предмет со стоимостью в 1 американский доллар. Однако таможенная экспертиза установила, что стоимость турмалина «Параиба» массой 10,32 карата стоимостью более 400 тысяч рублей.

Теперь Тюменской таможней возбуждено дело по статье о недекларировании товаров. Камень конфискован.

Ранее сообщалось, что Путин рассказал, почему не открывают аэропорт в Краснодаре.

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