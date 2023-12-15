В Екатеринбурге пытались привезти дорогой камень под видом посылки за 1 доллар

Posted Сегодня, 14:49
Published Сегодня, 14:49
Modified Сегодня, 14:51
Updated Сегодня, 14:51
Сотрудники аэропорта Кольцово нашли в грузе, направляющемся из Тюмени в Швейцарию, драгоценный камень, турмалин, сообщает пресс-служба Уральского таможенного управления.
Сообщается, что голубой камень был отмечен в документах как предмет со стоимостью в 1 американский доллар. Однако таможенная экспертиза установила, что стоимость турмалина «Параиба» массой 10,32 карата стоимостью более 400 тысяч рублей.
Теперь Тюменской таможней возбуждено дело по статье о недекларировании товаров. Камень конфискован.
Ранее сообщалось, что Путин рассказал, почему не открывают аэропорт в Краснодаре.