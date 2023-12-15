В Екатеринбурге спасена полярная сова из Красной книги

Posted Сегодня, 09:58
Published Сегодня, 09:58
Modified Сегодня, 10:00
Updated Сегодня, 10:00
По словам представителей парка, птица чувствовала себя явно нехорошо. Она сидела на дровнице и не шевелилась. Она была вся в инее и снегу. Об этом сообщили в парке Маяковского.
Мы связались со специалистами, отвезли птицу в клинику, где ее согрели, накормили и обследовали, — рассказали сотрудники парка.
Теперь птице ничего не угрожает. Она чувствует себя намного лучше. Опасность сове больше не угрожает.
В дальнейшем, после восстановления она отправится в реабилитационный центр для хищных птиц.
Ранее жительница Нижнего Тагила спасла совенка. Она нашла ее во дворе, когда на птицу лаяли собаки.