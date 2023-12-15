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Полярная сова из Красной книги спасена в Екатеринбурге

В Екатеринбурге спасена полярная сова из Красной книги

15 декабря 2023, 09:58
Фото: Парк Маяковского

Полярная сова из Красной книги спасена в Екатеринбурге

В парке Маяковского была спасена белая полярная сова, занесенная в Красную книгу.

По словам представителей парка, птица чувствовала себя явно нехорошо. Она сидела на дровнице и не шевелилась. Она была вся в инее и снегу. Об этом сообщили в парке Маяковского.

Фото: Парк Маяковского
Мы связались со специалистами, отвезли птицу в клинику, где ее согрели, накормили и обследовали, — рассказали сотрудники парка.

Теперь птице ничего не угрожает. Она чувствует себя намного лучше. Опасность сове больше не угрожает.

В дальнейшем, после восстановления она отправится в реабилитационный центр для хищных птиц.

Ранее жительница Нижнего Тагила спасла совенка. Она нашла ее во дворе, когда на птицу лаяли собаки.

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#Снег#Реабилитационный центр#Красная книга#Парк Маяковского#Природа#Сова#Екатеринбург#Дарья Сорокина
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