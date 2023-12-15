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Updated Сегодня, 12:59

Убийца петербурженки задержан в Нижнем Тагиле

В Нижнем Тагиле задержан мужчина, убивший петербурженку 26 лет назад

15 декабря 2023, 12:57
Фото: 1MI

Убийца петербурженки задержан в Нижнем Тагиле

26 лет назад в Санкт-Петербурге убили женщину. Теперь же был задержан предполагаемый убийца. Поймали его в Нижнем Тагиле.

Убитой женщине было 27 лет. Ее труп тогда был найден в квартире на проспекте Науки, пишет 78.ru.

Тогда же было возбуждено уголовное дело, но кто совершил убийство, следователи не знали все это время.

В результате 14 декабря подозреваемого задержали в Нижнем Тагиле. Это 47-летний мужчина. Убийство он совершил в 21 год. Если его вину докажут, то ему грозит до 15 лет тюрьмы.

Ранее сообщалось, что за 2022 год тагильскими стражами порядка было раскрыто 3287 правонарушений, из них 114 — преступления прошлых лет.

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