В Нижнем Тагиле задержан мужчина, убивший петербурженку 26 лет назад

Posted Сегодня, 12:57
Published Сегодня, 12:57
Modified Сегодня, 12:59
Updated Сегодня, 12:59
Убитой женщине было 27 лет. Ее труп тогда был найден в квартире на проспекте Науки, пишет 78.ru.
Тогда же было возбуждено уголовное дело, но кто совершил убийство, следователи не знали все это время.
В результате 14 декабря подозреваемого задержали в Нижнем Тагиле. Это 47-летний мужчина. Убийство он совершил в 21 год. Если его вину докажут, то ему грозит до 15 лет тюрьмы.
Ранее сообщалось, что за 2022 год тагильскими стражами порядка было раскрыто 3287 правонарушений, из них 114 — преступления прошлых лет.