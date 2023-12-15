В Нижнем Тагиле застолье закончилось убийством

Posted Сегодня, 10:50
Published Сегодня, 10:50
Modified Сегодня, 10:52
Updated Сегодня, 10:52
Как сообщает «КП-Екатеринбург», в начале декабря 50-летний мужчина проводил вечер вместе с другом, однако в процессе застолья между мужчинами возникла ссора. В результате мужчина напал на товарища кухонным ножом.
Отмечается, что после убийства обвиняемый вынес тело из дома и оставил во дворе. После совершения преступления мужчина позвонил бывшей жене, чтобы она помогла ему. Впоследствии женщина сообщила о случившемся в полицию. Сейчас обвиняемый находится под стражей. Правоохранительные органы устанавливают обстоятельства преступления.
Тем временем в Екатеринбурге начали судить супругов, обвиняемых в убийстве спящих людей.