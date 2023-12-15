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Published Сегодня, 10:50

Modified Сегодня, 10:52

Updated Сегодня, 10:52

В Нижнем Тагиле жена сдала в полицию бизнесмена, убившего друга

В Нижнем Тагиле застолье закончилось убийством

15 декабря 2023, 10:50
Фото: Midjourney

В Нижнем Тагиле жена сдала в полицию бизнесмена, убившего друга

В Нижнем Тагиле обвиняется мужчина, который убил друга во время застолья и просил бывшую жену помочь спрятать тело.

Как сообщает «КП-Екатеринбург», в начале декабря 50-летний мужчина проводил вечер вместе с другом, однако в процессе застолья между мужчинами возникла ссора. В результате мужчина напал на товарища кухонным ножом.

Отмечается, что после убийства обвиняемый вынес тело из дома и оставил во дворе. После совершения преступления мужчина позвонил бывшей жене, чтобы она помогла ему. Впоследствии женщина сообщила о случившемся в полицию. Сейчас обвиняемый находится под стражей. Правоохранительные органы устанавливают обстоятельства преступления.

Тем временем в Екатеринбурге начали судить супругов, обвиняемых в убийстве спящих людей.

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