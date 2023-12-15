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Published Сегодня, 12:40

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Updated Сегодня, 12:42

Вспышка опасной инфекции произошла в школе в Первоуральске

В Первоуральске закрыли школу из-за вспышки опасной инфекции

15 декабря 2023, 12:40
Фото: Midjourney

Вспышка опасной инфекции произошла в школе в Первоуральске

В Первоуральске закрыли на карантин школу №7. Это пришлось сделать из-за вспышки пневмонии.

Об этом сообщает Ура.ру со ссылкой на собственные источники.

Школу закрыли из-за роста числа заболевших пневмонией. Учеников перевели на дистант, — рассказал инсайдер.

В удаленном формате ученики продолжат обучаться до 24 декабря, отмечает источник.

Ранее сообщалось, что в Свердловской области наблюдается увеличение числа заболевших корью. С начала года в регионе произошло 200 случаев заболевания этим вирусом.

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#Здоровье#Школа#Заболеваемость#Пневмония#Карантин#Корь#Дистанционное обучение#Дарья Сорокина
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