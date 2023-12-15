В Первоуральске закрыли школу из-за вспышки опасной инфекции

Posted Сегодня, 12:40
Published Сегодня, 12:40
Modified Сегодня, 12:42
Updated Сегодня, 12:42
Об этом сообщает Ура.ру со ссылкой на собственные источники.
Школу закрыли из-за роста числа заболевших пневмонией. Учеников перевели на дистант, — рассказал инсайдер.
В удаленном формате ученики продолжат обучаться до 24 декабря, отмечает источник.
Ранее сообщалось, что в Свердловской области наблюдается увеличение числа заболевших корью. С начала года в регионе произошло 200 случаев заболевания этим вирусом.