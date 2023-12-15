В Ревде нашли пропавшую с собакой пенсионерку

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге завершены поиски пропавшей многодетной матери. Она отвела ребенка в школу и пропала 4 декабря. На связь пропавшая вышла 12 декабря. Она позвонила сестре и попросила забрать ее. По ее словам, она очнулась в подвале. Она обещала рассказать родным, что с ней случилось.