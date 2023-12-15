В Ревде нашли пропавшую с собакой пенсионерку

Posted Сегодня, 08:01
Published Сегодня, 08:01
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Updated Сегодня, 08:03
Женщине 65 лет. Она ушла в вечернее время выгуливать пса породы лайка и не вернулась, сообщалось в telegram-канале «Ревдинский рабочий». Гуляла она на улице Пугачева.
В результате пенсионерку нашли в ночь с 14 на 15 декабря. Она жива. Никаких подробностей о том, что случилось, не сообщается.
Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге завершены поиски пропавшей многодетной матери. Она отвела ребенка в школу и пропала 4 декабря. На связь пропавшая вышла 12 декабря. Она позвонила сестре и попросила забрать ее. По ее словам, она очнулась в подвале. Она обещала рассказать родным, что с ней случилось.