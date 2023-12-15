В СК раскрыли подробности смерти годовалового ребенка от удара током в Красноуфимске

Posted Сегодня, 15:22
Published Сегодня, 15:22
Modified Сегодня, 15:24
Updated Сегодня, 15:24
Как сообщает представитель СК Свердловской области Александр Шульга, 14 декабря текущего года в Красноуфимске погиб годовалый ребенок от поражения электрическим током.
Сейчас правоохранительные органы ведут проверку, как могла случиться трагедия. Предполагается, что ребенок был один в комнате и потянул провод на себя, который был включен в электросеть, в связи с чем получил удар электрическим током и погиб.
Известно, что признаков насильственной смерти не обнаружено. Прибывшие медики не смогли спасти ребенка. У семьи осталось еще двое детей.
Ранее сообщалось. что СК Свердловской области рассказал детали пожара 15 декабря