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Published Сегодня, 15:22

Modified Сегодня, 15:24

Updated Сегодня, 15:24

Годовалый ребенок погиб в Красноуфимске из-за удара током от гирлянды

В СК раскрыли подробности смерти годовалового ребенка от удара током в Красноуфимске

15 декабря 2023, 15:22
Фото: 1MI

Годовалый ребенок погиб в Красноуфимске из-за удара током от гирлянды

СК Свердловской области выясняет подробности гибели ребенка.

Как сообщает представитель СК Свердловской области Александр Шульга, 14 декабря текущего года в Красноуфимске погиб годовалый ребенок от поражения электрическим током.

Сейчас правоохранительные органы ведут проверку, как могла случиться трагедия. Предполагается, что ребенок был один в комнате и потянул провод на себя, который был включен в электросеть, в связи с чем получил удар электрическим током и погиб.

Известно, что признаков насильственной смерти не обнаружено. Прибывшие медики не смогли спасти ребенка. У семьи осталось еще двое детей.

Ранее сообщалось. что СК Свердловской области рассказал детали пожара 15 декабря

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