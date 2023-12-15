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Губернатор Свердловской области Куйвашев продал исторический документ за 35 млн

В Свердловской области на аукционе продали документ за 35 млн рублей

15 декабря 2023, 09:39
Фото: 1MI

Губернатор Свердловской области Куйвашев продал исторический документ за 35 млн

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев на ежегодном аукционе продал копию протокола заседания Канцелярии 1745 года о месторождении золота.

Оригинал протокола сейчас находится в Государственном архиве, доступ к нему фактически невозможен. Губернатор Свердловской области продал копию протокола на аукционе «Екатерининская ассамблея».

Известно, что в документе ведется речь о месторождении золота в Березовском. Как сообщает E1.RU, продан не оригинал документа, а копия протокола. Отмечается, что копия также уникальна, поскольку доступ к оригиналу невозможен. Деньги, вырученные за продажу аукциона, в размере 35 млн рублей, отправлены на благотворительность.

Ранее сообщалось, что БНА «Траст» продал на аукционе ТЦ «Агора» в Сургуте за 750 млн рублей.

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