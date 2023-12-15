В Свердловской области на аукционе продали документ за 35 млн рублей

Posted Сегодня, 09:39
Published Сегодня, 09:39
Modified Сегодня, 09:41
Updated Сегодня, 09:41
Оригинал протокола сейчас находится в Государственном архиве, доступ к нему фактически невозможен. Губернатор Свердловской области продал копию протокола на аукционе «Екатерининская ассамблея».
Известно, что в документе ведется речь о месторождении золота в Березовском. Как сообщает E1.RU, продан не оригинал документа, а копия протокола. Отмечается, что копия также уникальна, поскольку доступ к оригиналу невозможен. Деньги, вырученные за продажу аукциона, в размере 35 млн рублей, отправлены на благотворительность.
Ранее сообщалось, что БНА «Траст» продал на аукционе ТЦ «Агора» в Сургуте за 750 млн рублей.