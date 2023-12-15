В Свердловской области наблюдается острый дефицит медицинских работников

Posted Сегодня, 10:03
Published Сегодня, 10:03
Modified Сегодня, 10:05
Updated Сегодня, 10:05
С начала текущего года в Свердловской области было открыто на 30% вакансий больше, чем в прошлом. Об этом сообщает hh.ru.
Вместе с тем отмечается, что число резюме также возросло на более че 40%. Однако в регионе продолжает сохраняться нехватка кадров среди врачей и медработников.
На конец ноября текущего года сообщается, что на одну вакансию врача, фармацевта или любого другого медработника было менее 2 резюме.
Ранее сообщалось, что в Свердловской области растет дефицит рабочих.