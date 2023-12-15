tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:03

Published Сегодня, 10:03

Modified Сегодня, 10:05

Updated Сегодня, 10:05

В Свердловской области вырос спрос на медиков

В Свердловской области наблюдается острый дефицит медицинских работников

15 декабря 2023, 10:03
Фото: Midjourney

В Свердловской области вырос спрос на медиков

В Свердловской области растет спрос на медицинских работников.

С начала текущего года в Свердловской области было открыто на 30% вакансий больше, чем в прошлом. Об этом сообщает hh.ru.

Вместе с тем отмечается, что число резюме также возросло на более че 40%. Однако в регионе продолжает сохраняться нехватка кадров среди врачей и медработников.

На конец ноября текущего года сообщается, что на одну вакансию врача, фармацевта или любого другого медработника было менее 2 резюме.

Ранее сообщалось, что в Свердловской области растет дефицит рабочих.

Дефицит кондитеров, автомойщиков и дворников отмечен в Свердловской области
Узнать подробнее
Читайте также:
Свердловским заводам предложили решать дефицит кадров через цифровизациюВ Свердловской области предложили сократить дефицит рабочих за счет школьниковБеспрецедентный дефицит работников зафиксирован в российских регионах
#Общество#Свердловская область#Врач#Медики#Дефицит#Медик#Дефицит кадров#Дефицит персонала#Кадровый дефицит#Камилла Булгакова
Подпишитесь
Скейтплощадка, площадь и пешеходная зона: что благоустроят в Нижнем Тагиле в 2024 году
Сегодня, 07:41
За 3,5 млн рублей в Екатеринбурге продают олимпийку как в «Слово пацана»
Сегодня, 10:48
Врезался в теплотрассу: 72 дома остались без тепла из-за ДТП в грузовиком в Таежном
Вчера, 17:46
Магнитные бури снова надвигаются на Нижний Тагил. Причина — вспышка на солнце
Сегодня, 07:18
В Нижнем Тагиле появились баннеры с информацией о выборах президента
Сегодня, 07:41
Авария и переезд? Перевозчики Нижнего Тагила оштрафованы за утерю путевых листов
Сегодня, 10:55