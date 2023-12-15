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Posted Сегодня, 14:05

Published Сегодня, 14:05

Modified Сегодня, 14:07

Updated Сегодня, 14:07

На свердловчанку возбудили уголовное дело за попытку убийства младенца

В Свердловской области женщина пыталась убить своего ребенка

15 декабря 2023, 14:05
Фото: 1MI

На свердловчанку возбудили уголовное дело за попытку убийства младенца

СК по Свердловской области возбудил уголовное дело в отношении 20-летней женщины, пытавшейся убить собственного ребенка.

Как сообщает представитель правоохранительных органов Валерий Горелых, девушка подозревается в покушении на убийство новорождённого ребёнка.

Предполагается, что в ночь на 15 декабря 2023 года екатеринбурженка родила ребенка, а затем планируя его убийство, положила мальчика в пакет и вынесла на улицу. Вместе с тем девушка понимала, что из-за холодной погоды, ребенок умрет, но мальчика обнаружили прохожие и спасли, вызвав врачей. Следователи сейчас выясняют все обстоятельства дела. Известно, что назначены экспертизы.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Тагиле задержан мужчина, убивший петербурженку 26 лет назад.

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