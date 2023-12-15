В Свердловской области женщина пыталась убить своего ребенка

Posted Сегодня, 14:05
Published Сегодня, 14:05
Modified Сегодня, 14:07
Updated Сегодня, 14:07
Как сообщает представитель правоохранительных органов Валерий Горелых, девушка подозревается в покушении на убийство новорождённого ребёнка.
Предполагается, что в ночь на 15 декабря 2023 года екатеринбурженка родила ребенка, а затем планируя его убийство, положила мальчика в пакет и вынесла на улицу. Вместе с тем девушка понимала, что из-за холодной погоды, ребенок умрет, но мальчика обнаружили прохожие и спасли, вызвав врачей. Следователи сейчас выясняют все обстоятельства дела. Известно, что назначены экспертизы.
Ранее сообщалось, что в Нижнем Тагиле задержан мужчина, убивший петербурженку 26 лет назад.