В Свердловской области женщина пыталась убить своего ребенка

Предполагается, что в ночь на 15 декабря 2023 года екатеринбурженка родила ребенка, а затем планируя его убийство, положила мальчика в пакет и вынесла на улицу. Вместе с тем девушка понимала, что из-за холодной погоды, ребенок умрет, но мальчика обнаружили прохожие и спасли, вызвав врачей. Следователи сейчас выясняют все обстоятельства дела. Известно, что назначены экспертизы.