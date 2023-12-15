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В Свердловской области ищут медика с зарплатой 800 тысяч рублей

Врачу готовы платить 800 тысяч рублей в Свердловской области

15 декабря 2023, 11:58
Фото: Midjourney

В Свердловской области ищут медика с зарплатой 800 тысяч рублей

В Свердловском регионе ведутся поиски медика с зарплатой 800 тысяч рублей, в то время как средняя зарплата в сфере медицины составляет около 50 тысяч.

В Свердловской области ведутся поиски врача с заработной платой 800 тысяч рублей. Вместе с тем hh.ru отмечает, что в среднем стоматологам готовы платить в регионе от 350 000 до 800 000 рублей.

Спрос на врачей в области растет, особенно на стоматологов. Им готовы предлагать высокие оплаты в сравнении со средней оплатой труда, которая равняется 47 тысячам рублей. Однако в регионе сохраняется нехватка специалистов в области медицины.

Ранее сообщалось, что в Свердловской области наблюдается острый дефицит медицинских работников.

Беспрецедентный дефицит работников зафиксирован в российских регионах
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