Врачу готовы платить 800 тысяч рублей в Свердловской области

Posted Сегодня, 11:58
Published Сегодня, 11:58
Modified Сегодня, 12:00
Updated Сегодня, 12:00
В Свердловской области ведутся поиски врача с заработной платой 800 тысяч рублей. Вместе с тем hh.ru отмечает, что в среднем стоматологам готовы платить в регионе от 350 000 до 800 000 рублей.
Спрос на врачей в области растет, особенно на стоматологов. Им готовы предлагать высокие оплаты в сравнении со средней оплатой труда, которая равняется 47 тысячам рублей. Однако в регионе сохраняется нехватка специалистов в области медицины.
Ранее сообщалось, что в Свердловской области наблюдается острый дефицит медицинских работников.