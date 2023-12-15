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Published Сегодня, 10:48

Modified Сегодня, 11:06

Updated Сегодня, 11:06

Олимпийку в стиле «Слово пацана» продают в Екатеринбурге за 3,5 млн рублей

За 3,5 млн рублей в Екатеринбурге продают олимпийку как в «Слово пацана»

15 декабря 2023, 10:48
Фото: «Авито»

Олимпийку в стиле «Слово пацана» продают в Екатеринбурге за 3,5 млн рублей

В Екатеринбурге на сайте объявлений продают олимпийку, похожую на ту, что носили герои сериала «Слово пацана». Указанная цена — 3,5 млн рублей.

Автор объявления пишет, что одежда находится в хорошем состоянии.

Среди лотов можно найти другую олимпийку, она красного цвета и стоит дешевле — 3,5 тысячи рублей. Указано, что это олимпийка, как у персонажа Марата из сериала.

Фото: «Авито»

Еще за 85 тысяч продают кепку из 90-х, которая также фигурировала в сериале.

В целом, на сайтах объявлений можно встретить десятки подобных объявлений из разных городов. Аналогичные олимпийки продаются до четырех тысяч рублей.

Напомним, что в сериале рассказывается о бандитских группировках Казани, орудовавших в 1980-х.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге продается тарелка с морского дна, которая затонула вместе с кораблем 6 февраля 1822 года. Ее оценили в 21 тысячу рублей.

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