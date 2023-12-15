За 3,5 млн рублей в Екатеринбурге продают олимпийку как в «Слово пацана»

Posted Сегодня, 10:48
Published Сегодня, 10:48
Modified Сегодня, 11:06
Updated Сегодня, 11:06
Автор объявления пишет, что одежда находится в хорошем состоянии.
Среди лотов можно найти другую олимпийку, она красного цвета и стоит дешевле — 3,5 тысячи рублей. Указано, что это олимпийка, как у персонажа Марата из сериала.
Еще за 85 тысяч продают кепку из 90-х, которая также фигурировала в сериале.
В целом, на сайтах объявлений можно встретить десятки подобных объявлений из разных городов. Аналогичные олимпийки продаются до четырех тысяч рублей.
Напомним, что в сериале рассказывается о бандитских группировках Казани, орудовавших в 1980-х.
Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге продается тарелка с морского дна, которая затонула вместе с кораблем 6 февраля 1822 года. Ее оценили в 21 тысячу рублей.