220 миллионов рублей получат переработчики зерновых культур Свердловской области

Posted Сегодня, 12:12
Published Сегодня, 12:12
Modified Сегодня, 12:14
Updated Сегодня, 12:14
На эти средства они смогут компенсировать ряд затрат. Это траты на зарплаты сотрудников, топливо для техники, семена и удобрения, расходы на средства химической защиты.
Министр регионального агропромышленного комплекса Анна Кузнецова рассказала, что субсидии из федерального и регионального бюджетов позволяют аграриям компенсировать часть затрат на производство и реализацию зерна.
Засушливая погода в этом году существенно повлияла на работу наших производителей зерна, и дополнительные средства станут значимой поддержкой, — отметила Анна Кузнецова.
Ранее глава региона Евгений Куйвашев ставил задачу перед сельхозпроизводителями о расширении объемов выпускаемой продукции.