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Updated Сегодня, 12:14

Свердловские переработчики зерновых культур получат 220 миллионов

220 миллионов рублей получат переработчики зерновых культур Свердловской области

16 декабря 2023, 12:12
Фото: 1MI

Свердловские переработчики зерновых культур получат 220 миллионов

Порядка 220 миллионов рублей направят переработчикам зерновых культур в Свердловской области. Всего в 2023 году поддержку окажут 138 производителям региона.

На эти средства они смогут компенсировать ряд затрат. Это траты на зарплаты сотрудников, топливо для техники, семена и удобрения, расходы на средства химической защиты.

Министр регионального агропромышленного комплекса Анна Кузнецова рассказала, что субсидии из федерального и регионального бюджетов позволяют аграриям компенсировать часть затрат на производство и реализацию зерна.

Засушливая погода в этом году существенно повлияла на работу наших производителей зерна, и дополнительные средства станут значимой поддержкой, — отметила Анна Кузнецова.

Ранее глава региона Евгений Куйвашев ставил задачу перед сельхозпроизводителями о расширении объемов выпускаемой продукции.

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