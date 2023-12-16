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Театральное кафе появится в Новом Молодежном театре на Вагонке

317 млн рублей потрачено на реконструкцию «Молодежного театра» в Нижнем Тагиле

16 декабря 2023, 05:00
Фото: tagilcity.ru

Театральное кафе появится в Новом Молодежном театре на Вагонке

Завершен первый этап реконструкции здания «Молодежного театра» в Нижнем Тагиле.

Такая возможность появилась благодаря национальному проекту «Культура». Заявку на участие в нем администрация театра подала в 2021 году. К работам приступили в 2022 году.

В ходе робот были заменены коммуникации, кровля, установлены новые окна и двери. Дополнительно произвели небольшую перепланировку административной части здания, увеличив количество уборных для артистов и предусмотрев театральное кафе для зрителей. Стоимость работ составила 317,5 млн рублей.

Для сохранения молодежного духа дизайнеры разработали проект в стиле лофт. В преображении стен театра участвовали уральские граффитисты. Количество зрительских мест было сокращено с 220 до 154 в пользу удобства маломобильных граждан.

Фото: МБУК «Молодежный театр»

Муниципалитет также оказал поддержку. За счет городского финансирования полностью преображена прилегающая территория театра: устроена парковка, смонтированы опоры освещения, выложена плитка, заасфальтированы дорожки и посеян газон. Также театру передали два соседних здания. В них уже обустроены костюмерная мастерская, швейный и сварочный цех.

Дополнительно были смонтированы летняя сцена и небольшая детская площадка. В октябре протестирована архитектурная подсветка здания.

Второй этап реконструкции начнется в 2024 году. Он включает в себя оснащение звуковым, световым и видеооборудованием. По его завершении учреждение сможет принять своих зрителей.

Программа нацпроекта «Культура» стартовала в 2019 году. За 5-летний период планируется реконструировать 40 детских театров страны.

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