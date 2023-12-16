Бабушка двоих внуков из Краснотурьинска отсудила алименты у участника СВО

Posted Сегодня, 10:32
Published Сегодня, 10:32
Modified Сегодня, 10:34
Updated Сегодня, 10:34
Алла Петровна на приеме по видеосвязи пояснила, что является опекуном двух внучек. Она оформила опекунство над несовершеннолетними девочками, потому что отец не участвовал в их воспитании. Также она обратилась в суд, где затребовала алименты на содержание детей, сообщает пресс-служба ФССП по Свердловской области.
Известно, отец детей был осужден и находился в пенитенциарном учреждении, где не было возможности для его трудовой деятельности. После этого он тоже не стал нигде работать. Его объявили в розыск.
Выяснилось, что он живет в городе Белоярском, а недавно отправился добровольцем на СВО. Теперь с него взыскивают алименты.