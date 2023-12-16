tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:32

Published Сегодня, 10:32

Modified Сегодня, 10:34

Updated Сегодня, 10:34

Бабушка двоих внуков из Краснотурьинска отсудила алименты у участника СВО

Бабушка двоих внуков из Краснотурьинска отсудила алименты у участника СВО

16 декабря 2023, 10:32
Фото: Midjourney
После обращения к главному судебному приставу, бабушка двоих детей из Краснотурьинска вновь стала получать алименты.

Алла Петровна на приеме по видеосвязи пояснила, что является опекуном двух внучек. Она оформила опекунство над несовершеннолетними девочками, потому что отец не участвовал в их воспитании. Также она обратилась в суд, где затребовала алименты на содержание детей, сообщает пресс-служба ФССП по Свердловской области.

Известно, отец детей был осужден и находился в пенитенциарном учреждении, где не было возможности для его трудовой деятельности. После этого он тоже не стал нигде работать. Его объявили в розыск.

Выяснилось, что он живет в городе Белоярском, а недавно отправился добровольцем на СВО. Теперь с него взыскивают алименты.

Приставы в ХМАО накопили долги по алиментам в 500 млн. На них завели уголовное дело
Узнать подробнее
Читайте также:
Житель Свердловской области выплатил алименты детям, чтобы избежать тюрьмыПредложение передать обязанность платить алименты государству вызывает спорыЖитель Нижнего Тагила выплатил более миллиона алиментов после «подсказки» приставов
#Происшествия#Краснотурьинск#Розыск#Приставы#Алименты#Воспитание#Судебный пристав#СВО#Дарья Сорокина
Подпишитесь
Об отключениях воды и тепла предупредили жителей Нижнего Тагила
Сегодня, 07:24
Нижний Тагил накрыли выбросы 16 декабря
Сегодня, 08:50
Новую сцену в Черноисточинске построят без снижения цены
Вчера, 17:19
Огромная очередь за яйцами выстроилась на рынке в Нижнем Тагиле
Вчера, 17:01
Магнитные бури снова надвигаются на Нижний Тагил. Причина — вспышка на солнце
Вчера, 07:18
Авария и переезд? Перевозчики Нижнего Тагила оштрафованы за утерю путевых листов
Вчера, 10:55