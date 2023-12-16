tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 16 декабря 2023, 08:09

Published 16 декабря 2023, 08:09

Modified 16 декабря 2023, 08:11

Updated 16 декабря 2023, 08:11

Бизнесмена из Нижнего Тагила обвинили в убийстве

Бизнесмен из Нижнего Тагила зарезал друга во время пьяных посиделок

16 декабря 2023, 08:09
Фото: 1MI.

Бизнесмена из Нижнего Тагила обвинили в убийстве

В Нижнем Тагиле судят бизнесмена, который во время посиделок зарезал своего друга кухонным ножом. Подозреваемый находится под стражей.

ЧП произошло 10 декабря. Следствие полагает, что мужчины поссорились, и тогда предприниматель схватился за нож. А сам конфликт разгорелся как раз на почве алкоголя. Об этом сообщает региональный Следственный комитет.

После совершения убийства мужчина вынес тело потерпевшего из дома и оставил во дворе.

Ранее сообщалось, что житель Нижнего Тагила до смерти забил нового знакомого. Мужчина находился в одной из квартир на Вагонке с мужчиной, с которым он познакомился накануне вечером в кафе. Дома они подрались, в результате один тагильчанин убил другого.

В Свердловской области женщина пыталась убить своего ребенка
Узнать подробнее
Читайте также:
В Нижнем Тагиле задержан мужчина, убивший петербурженку 26 лет назадЖитель Серова с собутыльником убил собаку на глазах у дочериВ Березовском мужчина убил 2-летнюю девочку. Он хотел, чтобы она успокоилась
#Происшествия#Нижний Тагил#Суд#Убийство#Алкоголь#Криминал#Следствие#18+#Посиделки
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (3435) 49-93-34 или +7 915 019-92-61

Электронный адрес:  pressa@tagilcity.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика