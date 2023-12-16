Бизнесмен из Нижнего Тагила зарезал друга во время пьяных посиделок

Ранее сообщалось, что житель Нижнего Тагила до смерти забил нового знакомого. Мужчина находился в одной из квартир на Вагонке с мужчиной, с которым он познакомился накануне вечером в кафе. Дома они подрались, в результате один тагильчанин убил другого.