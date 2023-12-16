Бизнесмен из Нижнего Тагила зарезал друга во время пьяных посиделок

Posted Сегодня, 08:09
Published Сегодня, 08:09
Modified Сегодня, 08:11
Updated Сегодня, 08:11
ЧП произошло 10 декабря. Следствие полагает, что мужчины поссорились, и тогда предприниматель схватился за нож. А сам конфликт разгорелся как раз на почве алкоголя. Об этом сообщает региональный Следственный комитет.
После совершения убийства мужчина вынес тело потерпевшего из дома и оставил во дворе.
Ранее сообщалось, что житель Нижнего Тагила до смерти забил нового знакомого. Мужчина находился в одной из квартир на Вагонке с мужчиной, с которым он познакомился накануне вечером в кафе. Дома они подрались, в результате один тагильчанин убил другого.