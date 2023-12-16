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Бизнесмена из Нижнего Тагила обвинили в убийстве

Бизнесмен из Нижнего Тагила зарезал друга во время пьяных посиделок

16 декабря 2023, 08:09
Фото: 1MI

Бизнесмена из Нижнего Тагила обвинили в убийстве

В Нижнем Тагиле судят бизнесмена, который во время посиделок зарезал своего друга кухонным ножом. Подозреваемый находится под стражей.

ЧП произошло 10 декабря. Следствие полагает, что мужчины поссорились, и тогда предприниматель схватился за нож. А сам конфликт разгорелся как раз на почве алкоголя. Об этом сообщает региональный Следственный комитет.

После совершения убийства мужчина вынес тело потерпевшего из дома и оставил во дворе.

Ранее сообщалось, что житель Нижнего Тагила до смерти забил нового знакомого. Мужчина находился в одной из квартир на Вагонке с мужчиной, с которым он познакомился накануне вечером в кафе. Дома они подрались, в результате один тагильчанин убил другого.

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