Люди столпились в очередях в магазине птицефабрики в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 11:27
Published Сегодня, 11:27
Modified Сегодня, 11:29
Updated Сегодня, 11:29
Собравшиеся желают приобрести яйца по 70 и 83 рубля за десяток, пишет Е1.
Очевидцы утверждают, что люди там стоят вплоть до выхода на улицу. Люди набирают множество яиц — некоторые по 60 штук.
Некоторые приходят с ведрами и ящиками. Люди прибывают без остановки, — отметил очевидец Александр.
Отмечается, что парковка полностью забита машинами.
Ранее сообщалось, что огромная очередь за яйцами выстроилась на рынке в Нижнем Тагиле. Они продавались на рынке «Феникс» за 77 и 88 рублей за десяток.