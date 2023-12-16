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Published Сегодня, 11:27

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Updated Сегодня, 11:29

На птицефабрике в Екатеринбурге наблюдаются очереди за яйцами

Люди столпились в очередях в магазине птицефабрики в Екатеринбурге

16 декабря 2023, 11:27
Фото: 1MI

На птицефабрике в Екатеринбурге наблюдаются очереди за яйцами

На птицефабрике «Свердловская» на Сажинской, 6 в Екатеринбурге столпились очереди из желающих купить яйца подешевле.

Собравшиеся желают приобрести яйца по 70 и 83 рубля за десяток, пишет Е1.

Очевидцы утверждают, что люди там стоят вплоть до выхода на улицу. Люди набирают множество яиц — некоторые по 60 штук.

Некоторые приходят с ведрами и ящиками. Люди прибывают без остановки, — отметил очевидец Александр.

Отмечается, что парковка полностью забита машинами.

Ранее сообщалось, что огромная очередь за яйцами выстроилась на рынке в Нижнем Тагиле. Они продавались на рынке «Феникс» за 77 и 88 рублей за десяток.

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#Цены#Птицефабрика#Яйца#Екатеринбург#Очереди#Ведра#Дарья Сорокина
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