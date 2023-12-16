Мертвым найден пропавший отец 8-летнего мальчика в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 05:56
Published Сегодня, 05:56
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Мужчина жил в поселке Старатель. Валерию было 50 лет. Из дома он ушел 10 декабря.
В полицию с заявлением обратилась замдиректора школы 7-летнего ребенка. Придя в учреждение, он рассказал, что папа пропал.
Труп мужчины был найден в районе стадиона в поселке Старатель, сообщает МУ МВД «Нижнетагильское». Будет проведена экспертиза для установления причин смерти.
Ранее в Ревде нашли пенсионерку, которая пошла выгуливать собаку и пропала.