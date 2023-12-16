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Поиски пропавшего отца 8-летнего мальчика завершены в Нижнем Тагиле

Мертвым найден пропавший отец 8-летнего мальчика в Нижнем Тагиле

16 декабря 2023, 05:56
Фото: Midjourney

Поиски пропавшего отца 8-летнего мальчика завершены в Нижнем Тагиле

В Нижнем Тагиле нашли мертвым отца 8-летнего ребенка, который купил ему продукты, а затем ушел и больше не вернулся.

Мужчина жил в поселке Старатель. Валерию было 50 лет. Из дома он ушел 10 декабря.

В полицию с заявлением обратилась замдиректора школы 7-летнего ребенка. Придя в учреждение, он рассказал, что папа пропал.

Труп мужчины был найден в районе стадиона в поселке Старатель, сообщает МУ МВД «Нижнетагильское». Будет проведена экспертиза для установления причин смерти.

Ранее в Ревде нашли пенсионерку, которая пошла выгуливать собаку и пропала.

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