Мокрый снег и сильный ветер ожидаются в Нижнем Тагиле на рабочей неделе

Posted Сегодня, 10:48
Published Сегодня, 10:48
Modified Сегодня, 10:51
Updated Сегодня, 10:51
Рабочая неделя начнется с потепления до -11 градусов. На следующий день ожидается еще более теплая погода — до -8 градусов. Это следует из данных сайта Гисметео.
В среду, 20 декабря, синоптики прогнозируют -3 градуса и небольшой снег. При этом ветер усилится до 10 метров в секунду.
В четверг, 21 декабря, будет 0 градусов, мокрый снег и ветер до 12 метров в секунду. В пятницу погода будет аналогична, а днем может разогреться до +1 градуса тепла.
Выходные обещают быть снежными. Ожидается +1 и -3 градуса соответственно.
Ранее сообщалось, что Нижний Тагил накрыли магнитные бури.