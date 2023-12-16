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Published Сегодня, 10:48

Modified Сегодня, 10:51

Updated Сегодня, 10:51

Мокрый снег и сильный ветер ожидаются в Нижнем Тагиле на рабочей неделе

Мокрый снег и сильный ветер ожидаются в Нижнем Тагиле на рабочей неделе

16 декабря 2023, 10:48
Фото: Midjourney
В Нижнем Тагиле на предстоящей рабочей неделе ожидается потепление до нуля градусов, мокрый снег и сильный ветер.

Рабочая неделя начнется с потепления до -11 градусов. На следующий день ожидается еще более теплая погода — до -8 градусов. Это следует из данных сайта Гисметео.

В среду, 20 декабря, синоптики прогнозируют -3 градуса и небольшой снег. При этом ветер усилится до 10 метров в секунду.

В четверг, 21 декабря, будет 0 градусов, мокрый снег и ветер до 12 метров в секунду. В пятницу погода будет аналогична, а днем может разогреться до +1 градуса тепла.

Выходные обещают быть снежными. Ожидается +1 и -3 градуса соответственно.

Ранее сообщалось, что Нижний Тагил накрыли магнитные бури.

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