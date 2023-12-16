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Жители Нижнего Тагила пожаловались на выбросы

Нижний Тагил накрыли выбросы 16 декабря

16 декабря 2023, 08:50
Фото: tagilcity.ru

Жители Нижнего Тагила пожаловались на выбросы

Выбросы накрыли Нижний Тагил в субботу, 16 декабря. При этом дни НМУ завершились в пятницу, 15 декабря.

Всю неделю в воздухе фиксировалось превышение аммиака.

Ранее жительница Выи пожаловалась на сильный смог. Она предположила, что его причина — пожар.

По словам тагильчанки, примерно в 22:00 она вышла гулять с собакой и почувствовала неприятный запах. Пахло чем-то горелым.

Также ранее сообщалось, что государственная наблюдательная сеть за загрязнением атмосферного воздуха выявила один случай высокого загрязнения в Свердловской области за 2023 год. Он произошел в Нижнем Тагиле в сентябре — на посту на ул. Гражданская, 2 (Сухоложский). Было зафиксировано загрязнение бензапиреном равное 10,4 ПДК.

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#Нижний Тагил#Экология#Пожар#НМУ#Загрязнение#Окружающая среда#Атмосфера#Выбросы#Смог#Аммиак#Дарья Сорокина
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