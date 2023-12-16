Нижний Тагил накрыли выбросы 16 декабря

Также ранее сообщалось, что государственная наблюдательная сеть за загрязнением атмосферного воздуха выявила один случай высокого загрязнения в Свердловской области за 2023 год. Он произошел в Нижнем Тагиле в сентябре — на посту на ул. Гражданская, 2 (Сухоложский). Было зафиксировано загрязнение бензапиреном равное 10,4 ПДК.