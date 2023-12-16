Нижний Тагил накрыли выбросы 16 декабря

Posted Сегодня, 08:50
Published Сегодня, 08:50
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Всю неделю в воздухе фиксировалось превышение аммиака.
Ранее жительница Выи пожаловалась на сильный смог. Она предположила, что его причина — пожар.
По словам тагильчанки, примерно в 22:00 она вышла гулять с собакой и почувствовала неприятный запах. Пахло чем-то горелым.
Также ранее сообщалось, что государственная наблюдательная сеть за загрязнением атмосферного воздуха выявила один случай высокого загрязнения в Свердловской области за 2023 год. Он произошел в Нижнем Тагиле в сентябре — на посту на ул. Гражданская, 2 (Сухоложский). Было зафиксировано загрязнение бензапиреном равное 10,4 ПДК.