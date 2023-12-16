Об изнасиловании заявила выбросившая на мороз младенца мать из Екатеринбурга

Posted Сегодня, 09:01
Published Сегодня, 09:01
Modified Сегодня, 09:03
Updated Сегодня, 09:03
Ребенка девушка засунула в пакет и оставила на морозе под окном. Спас его случайный прохожий. Малыш находится в тяжелом состоянии в больнице, за его жизнь борются врачи.
По данным «КП-Екатеринбург», после того, как мужчина спас малыша, в квартиру нагрянули полицейские. Тогда же девушка призналась, что это она выкинула ребенка и пояснила, что ее изнасиловали и она долгое время не знала, что беременна. Возбуждено уголовное дело по двум уголовным статьям.
Ранее спаситель рассказал, что до приезда скорой и полиции отогревал ребенка в своей машине.