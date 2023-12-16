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В Екатеринбурге выбросившая младенца на мороз мать объяснила свой поступок

Об изнасиловании заявила выбросившая на мороз младенца мать из Екатеринбурга

16 декабря 2023, 09:01
Фото: 1MI

В Екатеринбурге выбросившая младенца на мороз мать объяснила свой поступок

В Екатеринбурге 20-летняя девушка рассказала, почему она оставила младенца умирать на морозе. По словам соседки молодой матери, ее изнасиловали, поэтому ребенок был нежеланным.

Ребенка девушка засунула в пакет и оставила на морозе под окном. Спас его случайный прохожий. Малыш находится в тяжелом состоянии в больнице, за его жизнь борются врачи.

По данным «КП-Екатеринбург», после того, как мужчина спас малыша, в квартиру нагрянули полицейские. Тогда же девушка призналась, что это она выкинула ребенка и пояснила, что ее изнасиловали и она долгое время не знала, что беременна. Возбуждено уголовное дело по двум уголовным статьям.

Ранее спаситель рассказал, что до приезда скорой и полиции отогревал ребенка в своей машине.

В Екатеринбурге стала известна личность оставившей умирать младенца девушки
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#Полиция#Уголовное дело#Женщина#Криминал#Изнасилование#Младенец#Спасение#Мороз#18+#Екатеринбург#Дарья Сорокина
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