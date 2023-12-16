Об изнасиловании заявила выбросившая на мороз младенца мать из Екатеринбурга

По данным «КП-Екатеринбург», после того, как мужчина спас малыша, в квартиру нагрянули полицейские. Тогда же девушка призналась, что это она выкинула ребенка и пояснила, что ее изнасиловали и она долгое время не знала, что беременна. Возбуждено уголовное дело по двум уголовным статьям.