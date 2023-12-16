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Published Сегодня, 07:45

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Updated Сегодня, 08:00

Спасший младенца из сугроба житель Екатеринбурга рассказал подробности

Отогревал ребенка в машине: спаситель младенца в Екатеринбурге рассказал подробности

16 декабря 2023, 07:45
Фото: 1MI

Спасший младенца из сугроба житель Екатеринбурга рассказал подробности

В Екатеринбурге молодой человек случайно заметил лежащего в сугробе младенца и поспешил к нему на помощь. Он рассказал о том, как это было.

Ребенок лежал под окном в снегу у дома на Краснофлотцев. Позднее стало известно, что он родился максимум сутки назад, а его мать оставила там умирать. Журналисты Е1 пообщались со спасителем младенца.

Его зовут Олег. Той ночью молодой человек возвращался с работы, припарковался и услышал что-то похожее на плач. Он подумал, что в том пакете лежат щенки. Когда мужчина подошел ближе, то увидел новорожденного ребенка.

Я смотрю, сам не верил, младенец лежит завернутый. Он сразу положил ребенка в машину, отогревал его, — рассказал Олег.

Мужчина отметил, что машина была очень теплая, так как он только что на ней подъехал. Он вызвал скорую и медиков, они приехали оперативно. По словам Олега, ребенок пролежал в снегу несколько минут.

Из этих окон она смогла его выбросить. Я приехал, тут горел свет, я сначала не придал этому значения. Потом она свет выключила, пряталась, — сказал Олег.

Позже в квартиру нагрянули полицейские. Тогда 20-летняя мать во всем призналась.

Ранее сообщалось, что девушка сейчас находится в реанимации. А за жизнь малыша борются врачи.

В Екатеринбурге стала известна личность оставившей умирать младенца девушки
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