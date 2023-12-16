Отогревал ребенка в машине: спаситель младенца в Екатеринбурге рассказал подробности

Posted Сегодня, 07:45
Published Сегодня, 07:45
Modified Сегодня, 08:00
Updated Сегодня, 08:00
Ребенок лежал под окном в снегу у дома на Краснофлотцев. Позднее стало известно, что он родился максимум сутки назад, а его мать оставила там умирать. Журналисты Е1 пообщались со спасителем младенца.
Его зовут Олег. Той ночью молодой человек возвращался с работы, припарковался и услышал что-то похожее на плач. Он подумал, что в том пакете лежат щенки. Когда мужчина подошел ближе, то увидел новорожденного ребенка.
Я смотрю, сам не верил, младенец лежит завернутый. Он сразу положил ребенка в машину, отогревал его, — рассказал Олег.
Мужчина отметил, что машина была очень теплая, так как он только что на ней подъехал. Он вызвал скорую и медиков, они приехали оперативно. По словам Олега, ребенок пролежал в снегу несколько минут.
Из этих окон она смогла его выбросить. Я приехал, тут горел свет, я сначала не придал этому значения. Потом она свет выключила, пряталась, — сказал Олег.
Позже в квартиру нагрянули полицейские. Тогда 20-летняя мать во всем призналась.
Ранее сообщалось, что девушка сейчас находится в реанимации. А за жизнь малыша борются врачи.