«Переходил дорогу на зеленый»: водитель сбил пешехода на перекрестке в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 06:05
Published Сегодня, 06:05
Modified Сегодня, 06:07
Updated Сегодня, 06:07
ЧП случилось на перекрестке улиц Фрунзе-Космонавтов. Об этом рассказали очевидцы событий в сообществе «Инцидент Нижний Тагил».
По словам женщины, на месте столпилось много людей. Также многие бросились ему на помощь.
Придерживая, его подняли, после чего переместили в салон водителя, и они уехали. Как я полагаю, водитель такси повез пострадавшего в больницу, — рассказала свидетельница событий.
Ранее в Алапаевске вынесли приговор по уголовному делу в отношении местного жителя, которого признали виновным в аварии, в которой погибли два пешехода.