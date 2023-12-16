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Published Сегодня, 06:05

Modified Сегодня, 06:07

Updated Сегодня, 06:07

В Нижнем Тагиле таксист сбил пешехода и увез его

«Переходил дорогу на зеленый»: водитель сбил пешехода на перекрестке в Нижнем Тагиле

16 декабря 2023, 06:05
Фото: 1MI

В Нижнем Тагиле таксист сбил пешехода и увез его

В Нижнем Тагиле водитель автомобиля такси Renault Logan сбил мужчину, который переходил дорогу на зеленый сигнал светофора. Это произошло 14 декабря примерно в 19:00.

ЧП случилось на перекрестке улиц Фрунзе-Космонавтов. Об этом рассказали очевидцы событий в сообществе «Инцидент Нижний Тагил».

По словам женщины, на месте столпилось много людей. Также многие бросились ему на помощь.

Придерживая, его подняли, после чего переместили в салон водителя, и они уехали. Как я полагаю, водитель такси повез пострадавшего в больницу, — рассказала свидетельница событий.

Ранее в Алапаевске вынесли приговор по уголовному делу в отношении местного жителя, которого признали виновным в аварии, в которой погибли два пешехода.

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