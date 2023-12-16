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Posted 16 декабря 2023, 14:31

Published 16 декабря 2023, 14:31

Modified 16 декабря 2023, 14:33

Updated 16 декабря 2023, 14:33

Путин планирует масштабное строительство скоростной железной дороги

Президент пообещал построить железную дорогу между Екатеринбургом и Москвой

16 декабря 2023, 14:31
Фото: Midjourney.

Путин планирует масштабное строительство скоростной железной дороги

Скоростная магистраль пройдет между Екатеринбургом и Москвой. О проекте заявил Владимир Путин во время 4-го Железнодорожного съезда, который прошел 15 декабря 2023 года.

Амбициозный проект направлен сокращение времени в пути между двумя крупнейшими агломерациями страны — Москвой и Санкт-Петербургом. В планах также соединить такими высокоскоростными железными дорогами Беларусь, Воронеж, Минск, Нижний Новгород, Казань, Екатеринбург и Ростов-на-Дону.

Также президент подчеркнул, что когда нибудь такие дороги будут строить до Луганска и Донецка. Ранее скоростную дорогу между Екатеринбургом и Челябинском собирался построить бывший губернатор Александр Мишарин, но у него ничего не вышло.

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#Артем Карнаухов#Строительство#Железная дорога#Екатеринбург#Железнодорожная магистраль#Скоростная железная дорога
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