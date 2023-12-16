Президент пообещал построить железную дорогу между Екатеринбургом и Москвой

Posted Сегодня, 14:31
Published Сегодня, 14:31
Modified Сегодня, 14:33
Updated Сегодня, 14:33
Амбициозный проект направлен сокращение времени в пути между двумя крупнейшими агломерациями страны — Москвой и Санкт-Петербургом. В планах также соединить такими высокоскоростными железными дорогами Беларусь, Воронеж, Минск, Нижний Новгород, Казань, Екатеринбург и Ростов-на-Дону.
Также президент подчеркнул, что когда нибудь такие дороги будут строить до Луганска и Донецка. Ранее скоростную дорогу между Екатеринбургом и Челябинском собирался построить бывший губернатор Александр Мишарин, но у него ничего не вышло.